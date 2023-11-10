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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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CNN и AP отказались от работы с фотографом после обвинений Израиля

AP и CNN перестали сотрудничать с фотографом из-за подозрений в сговоре с ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Thomas Trutschel / Photothek / Global Look Press
Фото: Thomas Trutschel / Photothek / Global Look Press

Американский телеканал CNN и международное агентство Associated Press (AP) прекратили работать с фотографом-фрилансером Хасаном Эслайей. Это произошло после того, как Израиль потребовал объяснений от фоторепортеров и СМИ в связи с освещением ими со стороны палестинцев террористической атаки ХАМАС на юге страны утром 7 октября.

Израиль заподозрил журналистов и СМИ в сговоре с ХАМАС при подготовке нападения, которое сопровождалось массовыми убийствами израильтян.

«Associated Press ничего не знало о терактах 7 октября до того, как они произошли. Первые фотографии, полученные AP от фрилансеров, были сделаны более чем через час после начала атаки. Во время нападения на границе не было сотрудников AP, и ни один из сотрудников AP никогда не пересекал ее», — говорится в заявлении Associated Press.

Агентство утверждает, что прекратило работать с Эслайей, который «время от времени» выступал как внештатный сотрудник AP и других международных новостных организаций в секторе Газа.

С похожим заявлением выступил CNN. «Мы не знали заранее о терактах 7 октября», — сказал представитель телеканала. Он отметил, что Эслайи не было в сети в день нападения ХАМАС на Израиль, но «на сегодняшний день мы разорвали с ним все связи».

Как сообщает Financial Times, Эслайя, «судя по всему, пересек границу Израиля и прислал фотографии боевиков ХАМАС в кибуце Кфар-Аза». На одном из снимков, уточняет издание, лидер движения Яхья Синвар целует его в щеку.

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8 ноября произраильская неправительственная организация Honest Reporting сообщила, что фотографы, базирующиеся в Газе и работающие с AP, New York Times, CNN и Reuters, предоставили снимки из пограничной зоны Израиля, сделанные во время нападения. Компания заподозрила их в том, что они знали о готовящейся атаке.

9 ноября израильские власти сочли часть фоторепортеров причастными к нападению ХАМАС на юг Израиля и потребовали принять меры. В департаменте канцелярии премьер-министра страны заявили, что «очень серьезно» отнеслись к феномену, когда журналисты, работающие с международными СМИ, «присоединяются [к нападавшим] для освещения жестоких массовых убийств».

Теги
ХАМАС Израиль фотограф Associated Press CNN
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