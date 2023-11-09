Израиль заподозрил фотографов CNN и Reuters в сговоре с ХАМАС

Израиль считает фотографов, работавших с CNN, AP, NYT и Reuters, причастными к атаке ХАМАС 7 октября. В редакциях Reuters и AP опровергли утверждение, что заранее знали о нападении, а в CNN прекратили работу с одним фрилансером

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Израильские власти сочли фоторепортеров, работавших с несколькими международными СМИ, причастными к нападению исламистского движения ХАМАС на южные районы Израиля утром 7 октября и потребовали принять меры.

8 ноября произраильская неправительственная организация Honest Reporting опубликовала отчет, согласно которому фотографы, базирующиеся в Газе и работающие с Associated Press (AP), Reuters, New York Times (NYT) и CNN, предоставили снимки из пограничной зоны Израиля, которые были сделаны во время нападения. В публикации поднимались вопросы, знали ли эти люди о предстоящей атаке, а также об их взаимоотношениях с исламистами.

«Даже если они не знали точных деталей того, что должно было произойти, неужели, когда события стали разворачиваться, они не поняли, что нарушают границу? И если да, то уведомили ли они информационные агентства? Несомненно, была необходима какая-то коммуникация до, после или во время нападения, чтобы опубликовать фотографии», — считают в организации.

В Национальной информационной системе — департаменте канцелярии премьер-министра Израиля заявили, что «очень серьезно относятся к феномену, когда журналисты, работающие с международными СМИ, присоединяются [к нападавшим] для освещения жестоких массовых убийств, совершенных террористами ХАМАС в субботу, 7.10.2023 в общинах, окружающих Газу». Выдержки из заявления приводит The Times of Israel.

Департамент «направил срочное письмо руководителям медиасистем, в которых работают эти фотографы, и попросил разъяснений по этому вопросу». Не получив ответов, израильские власти пришли к выводу о причастности указанных в отчете лиц к преступлениям против человечности. «Это нарушение правил профессиональной этики. Национальная информационная система требует принятия немедленных мер», — сказано в заявлении.

Министр связи Израиля Шломо Кархи в письме в New York Times заявил, что фотографы и другие сотрудники газеты заранее знали о нападении, и призвал издание провести внутреннее расследование. «Серьезность ситуации требует быстрой и тщательной реакции», — написал он. Немедленного ответа от NYT не последовало.

Член израильского правительства военного времени, министр без портфеля Бени Ганц (ранее возглавлял Минобороны) в своем X (бывшая Twitter) написал: «Журналисты, которые, как выяснилось, знали о резне и все же предпочли оставаться праздными наблюдателями, пока убивали детей, ничем не отличаются от террористов, и к ним должны относиться как к таковым».

Reuters и AP отвергли обвинения о том, что их редакциям было известно о нападении. «Агентство Reuters приобрело фотографии у двух фотографов-фрилансеров из Газы, которые находились на границе утром 7 октября, с которыми у него ранее не было отношений. Фотографии, опубликованные агентством Reuters, были сделаны через два часа после того, как ХАМАС выпустил ракеты по югу Израиля, и более чем через 45 минут после того, как Израиль заявил, что боевики пересекли границу», — говорится в заявлении Reuters.

«Роль AP заключается в сборе информации о последних новостных событиях по всему миру, где бы они ни происходили, даже если эти события ужасны и приводят к массовым жертвам. AP использует изображения, сделанные фрилансерами по всему миру, в том числе в Газе», — заявили в другом агентстве.

Только CNN сообщила, что разорвала связи с одним из фотографов, упомянутых в отчете, хотя в медиакорпорации не было причин «сомневаться в журналистской точности его работы».