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Политика ,  
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Суд в Москве арестовал «сотрудничавшего» с иностранным государством

Мещанский суд арестовал обвиняемого в сотрудничестве с иностранным государством
По этой статье мужчине грозит от трех до восьми лет колонии. Статья о наказании за сотрудничество с иностранным государством появилась в УК в прошлом году
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Следователи попросили Мещанский суд арестовать обвиняемого по статье 275.1 УК (сотрудничество с иностранным государством). Карточка дела, возбужденного против Шатресова Д.А. появилась в базе Мещанского суда. Суд удовлетворил ходатайство следствия.

Документов по делу в картотеке суда нет. Ст. 275.1, появившаяся в УК в 2022 году, предусматривает наказание от трех до восьми лет.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Ранее в январе в Петербурге по этой статье арестовали 67-летнего уроженца Дагестана, который, по данным следствия, пытался установить конфиденциальные контакты с военной разведкой Украины. ФСБ заявила, что он хотел выдать Киеву информацию и «совершить действия, способствующие военному поражению России».

Еще один приговор по ст. 275.1 УК вынесли в этом месяце 20-летнему студенту из Кургана, его приговорили к пяти годам. ФСБ заявила, что он по заданию спецслужб Украины он планировал диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры.

В прошлом году фигурантом дела о сотрудничестве с иностранным государством стал экс-сотрудник консульства США во Владивостоке Роберт Шонов. ФСБ считает, что он за деньги выполнял задания сотрудников посольства США в Москве «по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году». Он находится под арестом.

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уголовное дело иностранное государство
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