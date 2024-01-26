Кравчук предупреждал Клинтона о националистах и «имперских мечтах» России
Первый президент Украины Леонид Кравчук (1991–1994) на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном (1993–2001) в 1994 году сообщил ему об опасениях экспансии со стороны России. Беседа политиков содержится в стенограмме, опубликованной Архивом национальной безопасности США.
Президент Украины предложил поддержать Россию, поскольку в обратном случае ситуация в стране может стать напряженной.
«Русских воспитывали в духе величия. Они мечтают об империи, особенно офицеры армии. Их миллионы, прежде всего на Черноморском флоте. Они отдали много голосов Жириновскому, потом коммунистам, потом [Егору] Гайдару», — сказал Кравчук.
Клинтон спросил у Кравчука его мнение про Владимира Жириновского, возглавлявшего партию ЛДПР, и про риски изменения внешней политики России. Президент Украины ответил, что если бы речь шла только о Жириновском, «никаких забот» не было, но две близкие к этому политику политических силы — КПРФ и Аграрная партия — обладают большим числом мест в Госдуме первого созыва. Единственной гарантией Кравчук назвал принятие Конституции России, что возможно только при Борисе Ельцине. Он добавил: «Но вечного президента не существует. Мы опасаемся экспансии».
Президент Украины признал, что среди украинцев тоже есть националисты, но их число невелико, они противостоят позиции правительства в отношении ядерного оружия. По словам Кравчука, они способны на «немыслимые действия».
Киев к 1996 году в рамках Будапештского меморандума завершил передачу ядерного оружия России под обязательство не применять силу против территориальной целостности Украины. Документ в 1994 году подписали Клинтон, Ельцин, тогдашний президент Украины Леонид Кучма и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор.
Другая стенограмма, опубликованная американским архивом, касается разговора Клинтона и Ельцина. Согласно документу, Ельцин в 1994 году сказал, что Россия должна первой вступить в НАТО, если альянс будет расширяться. «Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности», — пояснил он. Президент США ответил «очень осторожно», затронув тему величия России, но не упомянув идею создания предложенного Ельциным объединения стран или членства России в НАТО».
Клинтон впоследствии вспоминал разговор со следующим президентом России, Владимиром Путиным, который состоялся в 2011 году в Давосе. «Владимир Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как взял Крым, что он не согласен с соглашением, которое я заключил с Борисом Ельциным», — рассказал Клинтон.
Украина считает, что Россия нарушает Будапештский меморандум с 2014 года, с момента присоединения Крыма и начала боевых действий в Донбассе. Президент Владимир Зеленский допускал, что в ответ на это Киев может отказаться от своего безъядерного статуса.
В свою очередь, МИД России обвинял в нарушении соглашения Украину и США. «Договоренности 1994 года были подорваны дестабилизирующим курсом Вашингтона и его союзников на безудержное продвижение НАТО и военное освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России. Это в корне противоречит содержанию Будапештского пакета документов, где, по сути, выражается приверженность принципу равной и неделимой безопасности», — заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов.
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