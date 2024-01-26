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Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»

Ельцин — Клинтону в 1994-м: Россия должна первой вступить в НАТО при расширении
На встрече в Ново-Огарево в январе 1994 года Ельцин заявил, что Россия должна первой присоединиться к НАТО в случае расширения военного блока. Ответ Клинтона, при этом, был «очень осторожным», говорится в рассекреченных документах
Фото: Сенцов Александр / ТАСС
Фото: Сенцов Александр / ТАСС

Бывший президент России Борис Ельцин (1991—1999) на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что Россия в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу, после чего ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы. Об этом говорится в стенограмме очной беседы лидеров двух стран, рассекреченной американской стороной.

Как свидетельствует стенограмма, Ельцин за ужином с Клинтоном в Ново-Огарево 14 января 1994 года заявил, что Россия «должна была стать первой страной на вступление в НАТО», за которой «последуют другие страны из Центральной и Восточной Европы».

«Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности», — заявил тогда российский президент.

Ответ Клинтона на предложение Ельцина в стенограмме оценивается как «очень осторожный» — в нем затрагивается тема «величия России, но не упоминается идея создания предложенного Ельциным объединения стран или членства России в НАТО». Полной расшифровки цитаты президента США не приводится.

Также в стенограмме говорится, что Клинтон рассказывал Ельцину об «отношениях доверия» и об уникальном шансе, который они создадут, если «Россия продолжит придерживаться выбранного курса». «Мы могли бы гарантировать странам Европы столетие мира или больше», — отмечал американский президент.

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Политика
Билл Клинтон

В апреле 2022 года Клинтон в колонке для The Atlantic рассказал, что предлагал Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления России в НАТО. Он напомнил, что в 1990-е годы связи между Североатлантическим альянсом и Москвой развивались: Россия приняла участие в программе «Партнерство во имя мира», состоялось заключение основополагающего акта Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, а США оказали финансовую помощь России для вывода ее военных из Прибалтики. Помимо этого Россия и НАТО совместно участвовали в разного рода миротворческих операциях.

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«Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — говорил американский экс-президент.

Клинтон подчеркивал, что разного рода заявления о том, что США каким-либо образом старались изолировать Россию, загнать ее в определенные рамки, либо же проявлять неуважение или вовсе игнорировать являются неправдой. При этом он согласился с тем, что альянс действительно стремился расширяться в восточном направлении, несмотря на возражения России, назвав действия НАТО в тот период времени «правильными и последовательными решениями».

В 2017 году Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что именно он предлагал Клинтону подумать о вступлении России в НАТО. «Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: «Ну, а может быть, посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО», — рассказал Путин. По словам российского президента, Клинтон ответил: «Ну, а что же, я не против». Путин отметил, что на этих словах «вся делегация американская занервничала». На вопрос Стоуна о том, подала ли тогда Россия заявку на вступление в альянс, российский лидер рассмеялся.

Ранее Путин неоднократно говорил, что в 1990-е годы Москва делала все, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом, а Западу надо было относиться к России как к возможному союзнику. Однако, как он заявил в декабре 2021 года, все было наоборот: была «попытка дальнейшего развала», НАТО начали расширять на восток. Расширение альянса и попытку включения в его состав Украины российский лидер называл одними из причин спецоперации.



 

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