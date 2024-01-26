В Госдепе назвали «очень талантливым» экономическое руководство России

Экономическое руководство России в последние годы продемонстрировало настоящий талант, помогая стране справляться с западными санкциями, заявил О'Брайен. Россия считает западные санкции незаконными

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Российское экономическое руководство «очень талантливо» и успешно помогает стране справляться с западными рестрикциями, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе выступления в американском аналитическом центре «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» (в России фонд признан нежелательной организацией).

«Российские экономические менеджеры очень талантливы. до сих пор они успешно прикрывали [президента России Владимира] Путина», — заявил О'Брайен.

По его словам, нынешние экономические показатели России сопоставимы с показателями до начала военного конфликта на Украине, однако в перспективе российская экономика рискует упасть примерно на 6%. «Их [экономического руководства России] право на ошибки снижается», — добавил дипломат.

После начала российской спецоперации на Украине и масштабных санкций со стороны западных стран российская экономика начала сокращаться и по итогам 2022 года упала на 1,2% (Росстат в конце прошлого года пересмотрел данные по экономическому спаду, улучшив показатели с 2,1%). Западные страны рассчитывали на более серьезное падение российской экономики из-за санкций. Так, президент США Джо Байден еще в марте 2022 года прогнозировал, что в ближайшие годы страну ожидает двукратное сокращение ВВП. «Экономика России была одной из крупнейших, но скоро она не будет входить даже в двадцатку экономик мира. Россияне отрезаны от современного мира. Вы были страной XXI века, теперь вы страна XIX века», — заявил тогда Байден.

Несмотря на прогнозы Байдена и рекордное количество санкций, введенных против Москвы, ВВП России после небольшого падения в 2022 году возобновил рост. По итогам 2023 года он может составить 4%, говорил президент России Владимир Путин. «Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ. И заняли пятое место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе номер один», — отмечал глава государства.

Экономике России необходимо прирастать темпами, превышающими 3% в год, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «3% — недостаточные темпы роста, они должны быть выше, это все понимают, нам надо компенсировать многие пробелы», — отмечал он.