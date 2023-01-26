Берл Лазар заявил Путину о поддержке решений для достижения мира

Владимир Путин, Берл Лазар и Александр Борода (Фото: kremlin.ru)

Еврейская община в России и во всем мире поддерживает мирное урегулирование конфликтов, сказал главный раввин Берл Лазар на встрече с президентом Владимиром Путиным в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста.

«Талмуд говорит, что тот, кто спас жизнь одного человека, будто бы спас весь мир, и я повторю: мы как еврейская община не только в России, а во всем мире, готовы сделать все, чтобы нашлись какие-то мирные решения», — сказал на встрече раввин.

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