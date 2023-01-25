Брат зятя Трампа оказался богаче экс-президента США

Bloomberg оценивает состояние экс-президента США Дональда Трампа в $2,6 млрд, а его родственника Джоша Кушнера — в $3,7 млрд. В 2022 году он единственным из семьи Кушнеров попал в список самых богатых людей мира по версии Forbes

Джош Кушнер (Фото: joshuakushner / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Состояние основателя и управляющего партнера венчурной компании Thrive Capital Джоша Кушнера выросло до $3,7 млрд, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Кушнер — младший брат Джареда Кушнера, зятя и бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа. Состояние последнего агентство оценивает в $2,6 млрд. Джаред Кушнер и Иванка Трамп, дочь бывшего главы государства, незадолго до ухода Трампа с должности главы государства в январе 2021 года отчитались о доходах в размере $803 млн.

Bloomberg отмечает, что состояние Кушнера-младшего выросло на фоне того, как группа инвесторов со всего мира купила 3,3-процентную долю в Thrive Capital, вложив $175 млн. Стоимость компании после сделки оценивается в $5,3 млрд. Среди инвесторов оказались председатель совета директоров The Walt Disney Company Боб Айгер, соучредитель инвесткомпании KKR & Co. Генри Кравис, индийский бизнесмен Мукеш Амбани, бразильский миллиардер Хорхе Пауло Леманн и другие.

Джошу Кушнеру 37 лет, он основал Thrive Capital в 2009 году. Также он является сооснователем стартапа Oscar Health — медицинской страховой компании, которая предлагает круглосуточные телемедицинские услуги без дополнительной оплаты. В марте 2021 года компания провела первичное публичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Весной 2022 года бизнесмен стал единственным членом семьи Кушнеров, попавшим в список богатейших людей мира по версии Forbes. Тогда журнал оценивал его доходы в $2 млрд. В 2016-м, по данным издания, состояние всех членов семьи составляло $1,8 млрд.