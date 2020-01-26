В рабочей группе назвали детали проекта закона о поправках в Конституцию

Павел Крашенинников (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников в интервью «Российской газете» раскрыл детали законопроекта о поправках, который в первом чтении 23 января одобрила Госдума.

По его словам, закон будет состоять из двух блоков. В первом власти пропишут предложения по изменениям в Конституции, тогда как во втором — определят процедуру голосования, порядок подведения итогов, а также правовые последствия голосования — «какие статьи будут сразу вводиться в действие, какие позже», сказал Крашенинников. По его словам, второй блок вступит в силу, как только будет принят, подписан и опубликован закон.

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