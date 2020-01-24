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Поправки в Конституцию ,  
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Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию

По словам Пескова, Кремль не считает всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию простой формальностью. Если люди посчитают, что эти поправки «нецелесообразны», то «так и произойдет», сказал он
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Общероссийское голосование по разработанным поправкам в Конституцию не «является простой формальностью». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, если «люди посчитают [введение в действие поправок] нецелесообразным, то так и произойдет».

Он напомнил, что устроить голосование было решением президента, «хотя де-юре такой необходимости нет». «Но тем не менее оно не является формальностью, и это будет голосование «за» или «против», — добавил он.

Представитель президента не уточнил, какие дальнейшие действия будут предпринимать власти России, если голосование покажет отрицательное отношение россиян к пакету изменений в основной закон.

Путин внес в Думу проект поправок в Конституцию
Политика

Законопроект о внесении поправок в основной закон Владимир Путин внес в Госдуму 20 января. Через три дня, 23 января, Госдума уже одобрила его в первом чтении. За законопроект проголосовали 432 депутата, против не выступил никто. Второе чтение законопроекта может пройти в феврале, говорил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Член Совета Федерации Андрей Клишас сообщал, что голосование по поправкам в Конституцию может пройти после принятия закона парламентом, но до его вступления в силу. В ходе послания Федеральному собранию президент утверждал, что предлагаемые поправки будут приняты, только если граждане поддержат их в ходе всероссийского голосования.

Близкие к Кремлю источники РБК сообщали, что всероссийское голосование намечено на апрель, одна из вероятных дат — 12 апреля.

Поправки в Конституцию, предложенные президентом, закрепляют статус Госсовета, меняют полномочия парламента и президента при назначении правительства. Всех министров, кроме силовых, будет утверждать не глава государства, а Госдума, и президент не сможет их отклонить.

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев
Теги: Конституция, голосование
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