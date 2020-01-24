Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию
Общероссийское голосование по разработанным поправкам в Конституцию не «является простой формальностью». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
По словам Пескова, если «люди посчитают [введение в действие поправок] нецелесообразным, то так и произойдет».
Он напомнил, что устроить голосование было решением президента, «хотя де-юре такой необходимости нет». «Но тем не менее оно не является формальностью, и это будет голосование «за» или «против», — добавил он.
Представитель президента не уточнил, какие дальнейшие действия будут предпринимать власти России, если голосование покажет отрицательное отношение россиян к пакету изменений в основной закон.