Российских дипломатов вышлют из Болгарии после обвинений в шпионаже

В посольстве заявили, что Болгария не предоставила доказательств того, что дипломаты вели «несовместимую с их статусом» деятельность. В отношении двух россиян открыто дело о шпионаже

Фото: Валентина Петрова / AP

МИД Болгарии вручил российскому послу ноты об объявлении двух сотрудников дипмиссии персонами нон-грата, сообщается на странице посольства в Facebook.

«Сотрудники покинут страну пребывания в указанные в нотах сроки», — говорится в сообщении.

Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры, добавили в дипмиссии.





Ранее прокуратура Болгарии завела против двух дипломатов дело о шпионаже. В посольстве отметили, что София не представила никаких доказательств, подтверждающих, что дипломаты занимались деятельностью, «несовместимой с их статусом».