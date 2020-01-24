Российских дипломатов вышлют из Болгарии после обвинений в шпионаже
МИД Болгарии вручил российскому послу ноты об объявлении двух сотрудников дипмиссии персонами нон-грата, сообщается на странице посольства в Facebook.
«Сотрудники покинут страну пребывания в указанные в нотах сроки», — говорится в сообщении.
Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры, добавили в дипмиссии.
Ранее прокуратура Болгарии завела против двух дипломатов дело о шпионаже. В посольстве отметили, что София не представила никаких доказательств, подтверждающих, что дипломаты занимались деятельностью, «несовместимой с их статусом».