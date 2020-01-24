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Российских дипломатов вышлют из Болгарии после обвинений в шпионаже

В посольстве заявили, что Болгария не предоставила доказательств того, что дипломаты вели «несовместимую с их статусом» деятельность. В отношении двух россиян открыто дело о шпионаже
Фото: Валентина Петрова / AP

МИД Болгарии вручил российскому послу ноты об объявлении двух сотрудников дипмиссии персонами нон-грата, сообщается на странице посольства в Facebook.

«Сотрудники покинут страну пребывания в указанные в нотах сроки», — говорится в сообщении.

Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры, добавили в дипмиссии.


Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже
Политика

Ранее прокуратура Болгарии завела против двух дипломатов дело о шпионаже. В посольстве отметили, что София не представила никаких доказательств, подтверждающих, что дипломаты занимались деятельностью, «несовместимой с их статусом».

Болгария распространила информацию о дипломатах до того, как уведомила об этом посольство, говорится в сообщении. Подобное решение не соответствует «традиционно конструктивному духу отношений» между странами, отметили в посольстве.

Один из подозреваемых — первый секретарь консульского отдела посольства. По версии болгарской прокуратуры, он занимался разведдеятельностью с 2017 года, в частности, его интересовали механизмы, связанные с избирательным процессом в стране. Второй подозреваемый является сотрудником торгпредства России в Софии. Следствие считает, что он собирал информацию об энергетике, установив контакт с гражданами страны, у которых был доступ к информации в этой области.

Расследование против россиян ведется в досудебном порядке, так как они защищены дипломатическим иммунитетом и привлечь их к уголовной ответственности нельзя.

Осенью 2019 года Болгария обвинила в шпионаже другого российского дипломата, также занимавшего пост первого секретаря. Он покинул страну, в ответ Россия объявила персоной нон-грата советника болгарского посольства в Москве.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Болгария, Посольство России, шпионаж
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