Израильтянам впервые разрешили ездить в Саудовскую Аравию

Отправиться в королевство смогут лишь израильтяне, приехавшие ради паломничества в священные места, и бизнесмены, направляющиеся на переговоры. В Саудовской Аравии они смогут находиться не более 90 дней

Арье Дери (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Израиль впервые позволит своим гражданам выезжать в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Jerusalem Post (JP) со ссылкой на заявление главы МВД Израиля Арье Дери.

Однако, как пишет JP, посетить Саудовскую Аравию израильтяне смогут только по религиозным причинам (мусульмане-паломники, направляющиеся в Мекку и Медину) или в рамках деловых встреч. Путешественникам понадобится сперва получить разрешение на въезд от израильских властей, а затем и саудовских.

Как отмечает Times of Israel, позже Дери скорректировал собственное заявление, заявив, что израильтяне смогут находиться на территории Саудовской Аравии до 90 дней (изначально он говорил про девять суток). При этом бизнесменам, отправляющимся в страну ради инвестиций, нужно будет получить официальное приглашение и подготовить прочие документы для въезда.

Эр-Рияд пока официально не прокомментировал это решение Иерусалима.