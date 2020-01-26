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Политика ,  
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Израильтянам впервые разрешили ездить в Саудовскую Аравию

Отправиться в королевство смогут лишь израильтяне, приехавшие ради паломничества в священные места, и бизнесмены, направляющиеся на переговоры. В Саудовской Аравии они смогут находиться не более 90 дней
Арье Дери (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Израиль впервые позволит своим гражданам выезжать в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Jerusalem Post (JP) со ссылкой на заявление главы МВД Израиля Арье Дери.

Однако, как пишет JP, посетить Саудовскую Аравию израильтяне смогут только по религиозным причинам (мусульмане-паломники, направляющиеся в Мекку и Медину) или в рамках деловых встреч. Путешественникам понадобится сперва получить разрешение на въезд от израильских властей, а затем и саудовских.

Как отмечает Times of Israel, позже Дери скорректировал собственное заявление, заявив, что израильтяне смогут находиться на территории Саудовской Аравии до 90 дней (изначально он говорил про девять суток). При этом бизнесменам, отправляющимся в страну ради инвестиций, нужно будет получить официальное приглашение и подготовить прочие документы для въезда.

Эр-Рияд пока официально не прокомментировал это решение Иерусалима.

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Сейчас у Израиля и Саудовской Аравии нет официальных дипломатических отношений. В 2005 году Саудовская Аравия решила вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО), участником которой на тот момент уже был Израиль. В связи с этим Эр-Рияд сообщил, что завершает экономический и политический бойкот Израиля, как этого требуют правила ВТО. На практике, как писала в 2009 году Jerusalem Post, Саудовская Аравия продолжила бойкот. В частности, королевство требовало, чтобы поступающая в страну продукция не была произведена в Израиле и не содержала компонентов израильского производства.

Кроме Саудовской Аравии, израильтянам запрещено посещать Иран, Сирию, Ливан, Ирак и Йемен. Дипломатические отношения Иерусалим поддерживает со 163 странами, включая Египет и Иорданию. В октябре прошлого года израильские власти подтвердили, что намерены заключить пакт о ненападении с арабскими странами Персидского залива. Как сообщала The Times of Israel, эти государства планируют объединиться в контексте угроз, исходящих от Ирана. Кроме того, в соглашении прописана возможность сотрудничества в борьбе с терроризмом и продвижении экономических интересов.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Израиль, Саудовская Аравия, путешествия
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