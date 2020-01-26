СМИ опубликовали запись разговора Трампа о противостоянии Москвы и Киева

По данным AP, запись была сделана в 2018 году на встрече с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом. На ней президент США рассуждает, как долго Киев сможет противостоять «российской агрессии» без помощи со стороны Вашингтона

Associated Press опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись, которая, по данным агентства, была сделана во время ужина президента США Дональда Трампа в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне. По информации AP, на встрече также присутствовали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых считают связанными с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

Запись длится 1 час 23 минуты, кто именно ее сделал, не уточняется. По данным агентства, в ходе встречи американский президент поинтересовался, как долго Украина сможет противостоять «российской агрессии» без помощи со стороны США.

«Как долго они [Украина] продержатся в борьбе с Россией?», — задает вопрос человек, которого AP называет Трампом.

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