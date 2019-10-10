WSJ узнала о задержании двух помогавших адвокату Трампа выходцев из СССР

WSJ узнала о задержании двух помогавших адвокату Трампа выходцев из СССР

Льва Парнаса и Игоря Фрумана задержали по подозрению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. По данным издания, они помогали адвокату Трампа Руди Джулиани вести расследование против экс-президента США Джо Байдена

Руди Джулиани (Фото: Charles Krupa / AP)

В США задержаны два человека, предположительно, выходцы из бывшего СССР, которые помогали адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани вести дела, связанные с Украиной. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фрумане, бизнесменах из Флориды. Они — выходцы из бывших советских республик и были донорами протрамповского комитета по сбору средств. Джулиани называл их своими клиентами. Издание ссылается на данные Федеральной избирательной комиссии, согласно которым оба мужчины пожертвовали в мае 2018 года на кампанию республиканцев $325 тыс.

10 октября они должны предстать перед судом, который изберет для них меру пресечения, уточнили источники The Wall Street Journal. Обвинения против них включают в себя заговор и подачу ложных сведений в Федеральную избирательную комиссию.

Агентство Reuters со ссылкой на источники добавляет, что Парнас и Фруман планировали вылететь в Вену вечером в среду, но их задержали незадолго до вылета.