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WSJ узнала о задержании двух помогавших адвокату Трампа выходцев из СССР
Льва Парнаса и Игоря Фрумана задержали по подозрению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. По данным издания, они помогали адвокату Трампа Руди Джулиани вести расследование против экс-президента США Джо Байдена
Руди Джулиани (Фото: Charles Krupa / AP)

В США задержаны два человека, предположительно, выходцы из бывшего СССР, которые помогали адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани вести дела, связанные с Украиной. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фрумане, бизнесменах из Флориды. Они — выходцы из бывших советских республик и были донорами протрамповского комитета по сбору средств. Джулиани называл их своими клиентами. Издание ссылается на данные Федеральной избирательной комиссии, согласно которым оба мужчины пожертвовали в мае 2018 года на кампанию республиканцев $325 тыс.

10 октября они должны предстать перед судом, который изберет для них меру пресечения, уточнили источники The Wall Street Journal. Обвинения против них включают в себя заговор и подачу ложных сведений в Федеральную избирательную комиссию.

Агентство Reuters со ссылкой на источники добавляет, что Парнас и Фруман планировали вылететь в Вену вечером в среду, но их задержали незадолго до вылета.

Политика
Трамп попросил права для сотрудничества с демократами по импичменту

В сентябре в американском конгрессе запустили процесс импичмента президента Дональда Трампа, после того как к законодателям поступило анонимное обращение, в котором говорилось, что у американского лидера было предполагаемое ненадлежащее взаимодействие с украинскими властями. После этого Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором американский президент попросил своего украинского коллегу выяснить обстоятельства увольнения бывшего генерального прокурора страны Виктора Шокина, который расследовал деятельность энергетической Burisma Group, в совет директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена — Хантер. Запустившие процесс импичмента демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена-старшего, который будет соперником Трампа в будущей президентской кампании, не будет проведено расследование.

Автор: Анна Трунина
Теги: Дональд Трамп, Рудольф Джулиани, арест, США
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