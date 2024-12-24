МИД назвал причину затопления российского судна в Средиземном море

Двое россиян после взрыва пропали без вести, остальные 14 спасены, их доставили в испанский порт. Сухогруз вез во Владивосток люки для ледоколов и портовые краны

Корабль «Ursa Major» (Фото: Михаил Голенков / РИА Новости)

Российский сухогруз Ursa Major затонул в международных водах Средиземного моря после взрыва в машинном отделении, сообщил департамент ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России.

«Из 16 членов экипажа (гр-не РФ) 14 чел. спасены (доставлены спасательной службой в порт Картахена, Мурсия), два пропали без вести», — сказано в сообщении.

Сухогруз принадлежит «СК-ЮГ», уточнил МИД. Это дочерняя структура российской оборонной компании «Оборонлогистика», базирующаяся в Новороссийске.

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Ursa Major (с латинского «Большая Медведица») — универсальный сухогруз и самое большое судно «дочки» оборонной компании «Оборонлогистика». Оно способно перевозить грузы весом до 1200 т. Длина судна — 142 м, ширина — 23 м, осадка — 7 м. «Оборонлогистика» входит в структуру военно-строительного комплекса Минобороны России, занимается обеспечением потребностей военного ведомства по транспортировке, хранению и производству продукции военного и специального назначения.

Судно отправилось 11 декабря из Санкт-Петербурга, пунктом назначения значился Владивосток с запланированным прибытием 22 января. По сведениям Maritime Exeсutive, El Español и La Verdad, когда Ursa Major шло к востоку от Гибралтарского пролива и находилось между Испанией и Алжиром, в машинном отделении прогремел взрыв, после чего оно отклонилось от курса, начало крениться и затонуло.

За четыре дня до происшествия, 20 декабря, пресс-служба «Оборонлогистики» рассказала об отправке Ursa Major на Дальний Восток с «большим проектным грузом в рамках реализации государственных задач по развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути». На судно погрузили портовые краны весом 380 т каждый, необходимые для расширения терминала во Владивостоке, и 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов.