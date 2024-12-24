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СК завел дело после крушения судна Ursa Major в Средиземном море

Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель более двух человек. Сухогруз затонул из-за взрыва в машинном отделении. На борту были 16 человек, двое пропали без вести
Фото: Reuters
Фото: Reuters

После крушения в Средиземном море российского сухогруза Ursa Major («Большая медведица») заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшем смерть более двух человек (ч. 3 ст. 263 УК), сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным ведомства, 23 декабря на судне «произошел инцидент, приведший к последующему его затоплению». В МИД России сообщали, что сухогруз затонул из-за взрыва в машинном отделении. По данным изданий Maritime Exeсutive, El Español и La Verdad, это случилось в международных водах между Испанией и Алжиром, когда судно шло к Гибралтарскому проливу.

На борту были 16 человек, из них 14 спасатели доставили в испанский порт Картахена, а двое пропали без вести.

Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва
Общество
Корабль &laquo;Ursa Major&raquo;

Ursa Major принадлежит ООО «СК-ЮГ», «дочке» оборонной компании «Оборонлогистика», которая работает в структуре военно-строительного комплекса Минобороны. По данным Marine Traffic, сухогруз 11 декабря отправился из Санкт-Петербурга, а 22 января должен был прибыть во Владивосток.

В «Оборонлогистике» сообщали 20 декабря, что на судно погрузили портовые краны весом 380 т каждый, необходимые для расширения терминала во Владивостоке, и 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов. Спасенные моряки заявляли, что «груз представлял собой пустые контейнеры в трюме и два крана на палубе», писал ТАСС.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Следственный комитет уголовное дело Средиземное море сухогруз затонувшее судно
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