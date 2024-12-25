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Военная операция на Украине ,  
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Папа римский призвал к перемирию фразой «Да умолкнет оружие»

Сюжет
Военная операция на Украине
Папа римский в рождественском послании Urbi et Orbi пожелал, чтобы прекратился огонь на Украине и Ближнем Востоке и открылись двери для переговоров

Папа римский призвал к перемирию фразой «Да умолкнет оружие»
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Папа римский Франциск в рождественском послании Urbi et Orbi («Граду и миру») призвал к перемирию, его слова приводит Vatican News. 25 декабря католики отмечают Рождество.

«Да умолкнет оружие в многострадальной Украине! Да появится смелость открыть двери для переговоров, жестов диалога и встречи, чтобы достичь справедливого и прочного мира», — заявил понтифик в обращении к верующим, собравшимся на площади Святого Петра.

Он также обратился к христианам в Палестине и Израиле, «особенно к возлюбленной общине в Газе, где сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация», и пожелал, чтобы стороны договорились о прекращении огня, были освобождены заложники и «оказана помощь населению, истерзанному голодом и войной».

«В это столь непростое время я также близок к христианской общине в Ливане, особенно на юге страны, и к общине Сирии. Пусть двери диалога и мира откроются во всем регионе, раздираемом конфликтом. Я также думаю о народе Ливии, призывая искать решения, которые позволят достичь национального примирения», — подчеркнул папа Франциск.

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В прошлом году глава Католической церкви призывал сказать «нет» «самой логике войны». «Но чтобы сказать «нет» войне — нужно сказать «нет» оружию», — говорил он.

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после разговора с президентом Владимиром Путиным заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение Будапешта о рождественском перемирии. Советник Зеленского Дмитрий Литвин, в свою очередь, сказал, что с Киевом Будапешт ничего не обсуждал, как и не предупреждал о своих контактах с Москвой. Позднее Зеленский отверг таких посредников, как премьер Венгрии, а Литвин назвал Орбана «назойливым гонцом от Путина».

Путин в ходе прямой линии заявил, что венгерский премьер в разговоре с ним предлагал заключить перемирие. «Орбан — он мне так и сказал: «Ну чего это вам стоит на день, на два? Это же рождественское перемирие. Ничего противник за эти два-три дня сделать не сможет». Я сказал: «Ну да, наверное, это так», — рассказал президент. При этом, по его словам, он попросил Орбана узнать позицию Украины на этот счет — Киев отклонил предложение. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто сообщал, что никто в Совете ЕС не поддержал рождественское перемирие.

Избранный президент США Дональд Трамп говорил о желании Зеленского заключить мир и достижении «небольшого прогресса» по мирным переговорам.

Путин во время прямой линии также заявил, что Россия готова «к переговорам и компромиссам». Однако исход конфликта должен быть «в пользу России» и исходить «из тех реалий, которые складываются на поле боя», убежден он. Москва неоднократно говорила, что выступает за мир, а не перемирие, и мир наступит после того, как будут выполнены ее условия, подчеркивали в Кремле. Сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, «ибо от них уклоняется и их исключает украинская сторона», убеждены там.

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Теги
Елена Чернышова
Папа римский перемирие Рождество Франциск
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