При взрыве в ТЦ во Владикавказе погибла женщина

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Одна женщина погибла в результате взрыва в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе, сообщил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Информация по пострадавшим: погибла одна женщина. Она во время происшествия находилась внутри», — уточнил он.

Губернатор добавил, что состояние еще одного пострадавшего уточняется — его забрали медики.

Меняйло также рассказал, что территория вокруг ТЦ оцеплена, работают следователи и пожарные — возгорание еще не локализовано.

«Сильное задымление. Идет осмотр помещений на предмет очагов возгораний и по поиску возможно находящихся там людей», — добавил глава региона.

Взрыв в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе прогремел утром 25 декабря. Телеграм-канал Shot пишет, что пострадали девять человек. По его данным, предварительная причина произошедшего — взрыв бытового газа на четвертом этаже здания, огонь распространился на 800 кв. м.