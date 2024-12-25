Пожарные потушили открытый огонь после взрыва в ТЦ «Алания Молл»

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Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе, сообщило министерство.

Там добавили, что, по предварительной информации, один человек погиб, двое пострадали.

Пожар разгорелся, предположительно, из-за взрыва газового баллона на фуд-корте.

По информации губернатора Северной Осетии Сергея Меняйло, при взрыве погибла одна женщина, еще один человек передан медикам.

Взрыв в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе прогремел утром 25 декабря. Телеграм-канал Shot пишет, что пострадали девять человек. По его данным, предварительная причина произошедшего — взрыв бытового газа на четвертом этаже здания, огонь распространился на 800 кв. м.