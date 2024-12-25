ТАСС: причиной взрыва в ТЦ Владикавказа стал газовый баллон

Во Владикавказе назвали предварительную причину взрыва в ТЦ

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Оперативники предварительно назвали причиной взрыва в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе газовый баллон в ресторанном дворике, сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

«Предварительная причина взрыва — газовый баллон, который мог находиться в кафе на фудкорте», — сказал собеседник агентства.

По информации губернатора Северной Осетии Сергея Меняйло, при взрыве погибла одна женщина, еще один человек передан медикам.

Взрыв в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе прогремел утром 25 декабря. Телеграм-канал Shot пишет, что пострадали девять человек. По его данным, предварительная причина произошедшего — взрыв бытового газа на четвертом этаже здания, огонь распространился на 800 кв. м.