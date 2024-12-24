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Военная операция на Украине ,  
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Украина получила первый $1 млрд за счет замороженных активов России

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Военная операция на Украине
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Война санкций
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Denys_Smyhal / Telegram)

Украина получила $1 млрд за счет замороженных активов России, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

«Это первый транш из запланированных $20 млрд, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7», — написал он.

Политик поблагодарил американских партнеров и Всемирный банк, а также заявил, что Украина рассчитывает, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление республики.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей от них находится в бельгийской Euroclear.

МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных активов России
Политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва

Летом 2024 года лидеры стран «Группы семи» договорились о кредите Украине на $50 млрд. Политики заявили, что он будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов «в соответствии с международным правом».

10 декабря Минфин США сообщил о выделении кредита Киеву на $20 млрд с использованием доходов от замороженных активов России, отметив, что G7 коллективно предоставила $50 млрд в рамках этой инициативы.

В российском МИДе заявили, что кредит Киеву за счет российских активов «представляет собой банальный грабеж».

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Теги
активы России Украина Военная операция на Украине
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