Апелляционный военный суд изменил приговор Беркович и Петрийчук

Апелляционный военный суд приговорил Беркович к пяти годам и семи месяцам, Петрийчук — пяти годам и десяти месяцам колонии. В суде они заявили, что их судят за преступление, которого не было

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович, участвуют по видеосвязи в заседании суда (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Как проходила апелляция

Апелляционный военный суд 25 декабря изменил приговор авторам награжденного «Золотой маской» спектакля «Финист — Ясный Сокол» режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Беркович назначили пять лет и семь месяцев колонии, Петрийчук — пять лет и десять месяцев. В июле судья 2-го Западного окружного военного суда Юрий Массин приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам колонии. Такой срок запрашивало обвинение.

На рассмотрение апелляции потребовалось два заседания — 16 и 25 декабря. Приехавших слушателей и родственников не пускали в суд, расположенный на территории закрытого административно-территориального образования Власиха. В этом поселке городского типа в Одинцовском районе Подмосковья расположен штаб Ракетных войск стратегического назначения.

Как и в первый день рассмотрения, видеотрансляция заседания была организована на въездном КПП-2. Среди собравшихся поддержать Беркович и Петрийчук были родные, друзья, знакомые, журналисты и правозащитники. В зале присутствовал лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (внесен Минюстом в реестр иноагентов), правозащитница Зоя Светова. Приставы запретили вести фото- и видеосъемку заседания, которое транслировалось на экране. «Снимаем только оглашение», — сообщил старший пристав.

Фото: Дмитрий Серков / РБК

Выступление Беркович и Петрийчук с последним словом было едва слышно. Из фраз, которые можно было разобрать, ясно, что они попросили отменить приговор и оправдать их. «За 20 месяцев мне не пришлось ни разу врать. А говорить правду легко и приятно», — сказала Петрийчук в последнем слове.

В последнем слове Беркович попросила их оправдать и отменить приговор. «В случае если суд не считает возможным принять такое решение, я прошу вынести любое решение, не связанное с содержанием под стражей», — сказала она.

Еще в первый день рассмотрения апелляционной жалобы одна из адвокатов Беркович Елена Орешникова заявляла, что у ее подзащитной отсутствуют мотивы к оправданию терроризма и нет обоснованных доказательств пропаганды терроризма. Адвокат отмечала, что в приговоре не установлены цель и мотив преступления, не определены роли каждой из осужденных.

Адвокат Светланы Петрийчук Сергей Бадамшин заявлял в суде, что, несмотря на обвинение в преступлении двух человек, «суд не индивидуализировал каждого в отдельности».

Евгения Беркович и Светлана Петрийчук (Фото: Дмитрий Серков / РБК)

Адвокат Беркович Ксения Карпинская добавила, что эксперты не могли исследовать видео спектакля (полную версию), выложенное в интернете в мае 2023 года. «В судебном заседании было частично отсмотрено видео, записанное свидетелем Никитой», — сообщила Карпинская. Закрытый свидетель (его личность не разглашается) Никита выступал в открытой части процесса. Именно он обратился с записью в полицию. В суде его голос был изменен, для обращения участники использовали имя Никита.

В прениях, прошедших 16 декабря, Беркович и Петрийчук попросили суд отменить приговор. «Мы были осуждены на шесть лет за преступление, которого просто не было. Потому что ни в пьесе, ни в спектакле «Финист — Ясный Сокол» нет ни оправдания, ни пропаганды терроризма», — сказала Петрийчук. Обвинение, по ее словам, «продолжает удивительную игру, что Петрийчук и Беркович так хитро оправдали терроризм, что об этом пять лет не догадывались ни зрители, ни «Золотая маска», ни канал «Культура», ни Минкульт, чье лого стояло на афише, ни ФСИН, которая возила пьесу на гастроли».

Режиссера и драматурга задержали в начале мая 2023 года и тогда же арестовали. Уголовное дело, по которому они проходили, завели по ст. 205.2 УК — публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

Фото: Дмитрий Серков / РБК

Как прошел первый суд по «театральному делу»

При возбуждении уголовного дела следствие ссылалось на экспертизу спектакля, проведенную лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), одним из авторов экспертизы стал историк и религиовед Роман Силантьев. В июне прошлого года Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте сообщил, что деструктология не является наукой, а экспертиза, ставшая основой для уголовного дела, не может служить доказательством.

Судебный процесс продолжался с 20 мая по начало июля. На первом заседании представитель обвинения заявил, что Петрийчук написала пьесу с признаками оправдания терроризма, «разделяя крайне агрессивные идеологии ислама», а Беркович прочитала ее и у нее тоже возник преступный умысел на «публичные заявления о признании идеологии терроризма правильной».

Беркович и Петрийчук в ходе суда настаивали на своей невиновности. «Я никогда не разделяла никаких форм ислама: ни радикальных, ни каких других. Я испытываю уважение к религии ислам, к террористам я не испытываю ничего, кроме осуждения и отвращения», — говорила Беркович. Петрийчук обращала внимание на то, что целью пьесы «Финист — Ясный Сокол» было предупредить ситуации, описанные в ней, а не оправдать террористическую организацию. Об этом же говорили допрошенные на суде участницы спектакля, актрисы выразили уверенность в том, что цель спектакля противоположна той, которую озвучило гособвинение, а именно: предостеречь девушек от легкомысленных знакомств в интернете, научить их осторожности и показать, к каким ужасным последствиям это может привести. Такое же мнение высказали в суде артисты Ксения Раппопорт и Вениамин Смехов.

О чем спектакль Светлана Петрийчук написала пьесу «Финист — Ясный Сокол» в 2019 году. Она о том, как девушка, некая Марьюшка, находясь в трудных жизненных обстоятельствах, в поисках женского счастья знакомится в соцсетях с мужчиной из Сирии. Она влюбляется и намеревается уехать к нему, чтобы построить с ним семью, дом, родить детей. Однако ее новый знакомый оказывается террористом, и Марьюшку приговаривают к семи годам колонии. Образ Марьюшки — собирательный, ее играют несколько актрис, каждая со своей историей.

После приговора актриса Юлия Пересильд заявила РБК, что считает решение суда очень жестоким. «У девочек дети. В Год семьи чудовищно оставить детей сиротами. Я очень надеюсь, что приговор будет пересмотрен», — сказала она. Неоправданно жестоким вердикт в разговоре с РБК назвал и худрук Александринского театра Валерий Фокин.

Ужасным приговор назвала журналистка Ксения Собчак. «Дать срок, да еще и по такой тяжелой статье, людям, которые этот самый терроризм своей постановкой вообще-то изобличают, а не оправдывают, — это позор для нашего правосудия», — написала она в телеграм-канале.