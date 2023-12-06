 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

В Думе предложили разрешить службу по призыву в ФСБ

В Госдуме предложили разрешить службу по призыву в ФСБ
Пройти срочную службу в органах ФСБ не смогут имеющие гражданство другой страны, судимость, употребляющие наркотики или являющиеся иноагентами
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В России службу по призыву можно будет проходить в органах ФСБ, следует из поправок ко второму чтению законопроекта о добровольческих формированиях.

Изменения предлагается внести в федеральный закон № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности». Его дополнят ст. 16.4 «Военная служба по призыву в органах Федеральной службы безопасности».

Служить в ФСБ по призыву не смогут те, кто:

  • имеет гражданство другого государства или вид на жительство;
  • имеет или имел судимость, в том числе снятую или погашенную;
  • употребляет наркотики или психотропные вещества без назначения врача;
  • признан Минюстом иноагентом.

Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья для службы
Общество
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В октябре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий россиянам, в том числе солдатам-срочникам и пребывающим в запасе мужчинам, служить в органах ФСБ по контракту. Требования к кандидатам — получение до службы среднего профессионального образования.

Помимо этого, россияне, проходившие военную службу по контракту и достигшие предельного возраста, однако являющиеся высококвалифицированными специалистами, могут заключать новый контракт в Службе внешней разведки (СВР) и органах ФСБ.

Программа развития РБК Pro Лидерство: как управлять командой и расти вместе с ней

Согласно федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», по контракту можно служить не только в армии, но и Росгвардии, спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, СВР и ФСБ, органах государственной охраны и обеспечения мобилизационной подготовки органов власти.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
срочная служба ФСБ

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Правительство утвердило порядок повышения призывного возраста
Политика
Минобороны сообщило, куда направят призывников осенью
Политика
Назван воздержавшийся при голосовании за увеличение призывного возраста
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 99,13 (+0,56) Инвестиции, 05 дек, 17:18 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 91,58 (+0,91) Инвестиции, 05 дек, 17:18
Болеет 10% мира: как защититься от гриппа и как он влияет на организм РБК и Медсинтез, 15:42
Суд арестовал 28 счетов по делу Аяза Шабутдинова Общество, 15:37
В России появится стандарт дог-френдли для ЖК. Что это значит Недвижимость, 15:37
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 15:35
Какие возможности появились на рынке рекламы Отрасли, 15:33
Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на купянском направлении Политика, 15:29
«Серые» продавцы раскрыли цены на автомобильные номера с буквами «СВО» Авто, 15:29
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Комфортен даже на плохих дорогах: все о грузовике «Валдай 8» РБК и Газ, 15:28
Полицейского застрелили на трассе в Рязанской области Общество, 15:24
Кадры полета истребителей Су-35, сопроводивших самолет Путина в ОАЭ Политика, 15:23
В Кремле не увидели сообщений о призывах генерала Милли резать русских Политика, 15:20
Делать все по-своему: как стать востребованным фотографом РБК и ВТБ, 15:19
Россияне назвали основные способы сэкономить электроэнергию Недвижимость, 15:16
В чем выгода работы с самозанятыми для бизнеса РБК и Сбер, 15:05