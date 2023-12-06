В Думе предложили разрешить службу по призыву в ФСБ
В России службу по призыву можно будет проходить в органах ФСБ, следует из поправок ко второму чтению законопроекта о добровольческих формированиях.
Изменения предлагается внести в федеральный закон № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности». Его дополнят ст. 16.4 «Военная служба по призыву в органах Федеральной службы безопасности».
Служить в ФСБ по призыву не смогут те, кто:
- имеет гражданство другого государства или вид на жительство;
- имеет или имел судимость, в том числе снятую или погашенную;
- употребляет наркотики или психотропные вещества без назначения врача;
- признан Минюстом иноагентом.
В октябре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий россиянам, в том числе солдатам-срочникам и пребывающим в запасе мужчинам, служить в органах ФСБ по контракту. Требования к кандидатам — получение до службы среднего профессионального образования.
Помимо этого, россияне, проходившие военную службу по контракту и достигшие предельного возраста, однако являющиеся высококвалифицированными специалистами, могут заключать новый контракт в Службе внешней разведки (СВР) и органах ФСБ.
Согласно федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», по контракту можно служить не только в армии, но и Росгвардии, спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, СВР и ФСБ, органах государственной охраны и обеспечения мобилизационной подготовки органов власти.