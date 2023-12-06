В Госдуме предложили разрешить службу по призыву в ФСБ

В Думе предложили разрешить службу по призыву в ФСБ

Пройти срочную службу в органах ФСБ не смогут имеющие гражданство другой страны, судимость, употребляющие наркотики или являющиеся иноагентами

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В России службу по призыву можно будет проходить в органах ФСБ, следует из поправок ко второму чтению законопроекта о добровольческих формированиях.

Изменения предлагается внести в федеральный закон № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности». Его дополнят ст. 16.4 «Военная служба по призыву в органах Федеральной службы безопасности».

Служить в ФСБ по призыву не смогут те, кто:

имеет гражданство другого государства или вид на жительство;

имеет или имел судимость, в том числе снятую или погашенную;

употребляет наркотики или психотропные вещества без назначения врача;

признан Минюстом иноагентом.

В октябре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий россиянам, в том числе солдатам-срочникам и пребывающим в запасе мужчинам, служить в органах ФСБ по контракту. Требования к кандидатам — получение до службы среднего профессионального образования.

Помимо этого, россияне, проходившие военную службу по контракту и достигшие предельного возраста, однако являющиеся высококвалифицированными специалистами, могут заключать новый контракт в Службе внешней разведки (СВР) и органах ФСБ.