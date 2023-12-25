Сможет ли чего-то добиться начавшая уличные протесты сербская оппозиция

Протесты оппозиции в Сербии, вызванные ее отказом признать результаты парламентских и местных выборов, привели к беспорядкам в Белграде. Власти идти на уступки отказались. Как могут дальше развиваться события — в материале РБК

Фото: Marko Djurica / Reuters

Как протесты переросли в насилие

Вечером 24 декабря протесты в Белграде, которые начались после парламентских и местных выборов, прошедших в стране неделю назад, впервые переросли в беспорядки. Сотни сторонников оппозиционной коалиции «Сербия против насилия», уступившей на выборах, согласно их предварительным итогам, коалиции президента Александра Вучича, попытались прорваться в здание мэрии сербской столицы, но были остановлены полицией, которая применила слезоточивый и перцовый газ. Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич позднее выложил в соцсетях фотографии разгромленных помещений здания Старого дворца XIX века, где расположена мэрия, и сообщил, что двое полицейских были серьезно ранены. Были задержаны 35 протестующих, оппозиция обвинила силовиков в неправомерном применении силы. Власти отвергли эти обвинения.

Представители «Сербии против насилия» и студенческого движения «Борьба» заявили, что в понедельник продолжат протесты и заблокируют Белград, если президент страны Александр Вучич не отменит результаты местных выборов в столице. Они стали предметом ожесточенных споров между правящей Сербской прогрессивной партией и оппозицией, так как разрыв между ними оказался крайне мал. По предварительным итогам выборов, правящая партия получила в 110-местной белградской ассамблее 49 мест (39,3% голосов), а оппозиционная коалиция — 42 (34,3% голосов), ни одна из сил не смогла обеспечить себе большинство.

«Сербия против насилия» отказалась признавать результаты как местных, так и национальных парламентских выборов и начала протестные акции на следующий день после объявления их предварительных результатов, согласно которым коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» во главе с Сербской прогрессивной партией получила 46,7%, а пришедшая второй «Сербия против насилия» — 23,6%. Лидеры последней заявили о массовых нарушениях в ходе выборов — в частности, обвинили власти в том, что те привезли около 40 тыс. человек для голосования за Сербскую прогрессивную партию в Белград, а также в фальсификации избирательных документов и запугивании избирателей.

Лидеры «Сербии против насилия» также направили обращение в структуры ЕС и к главам европейских стран, в котором призвали их не признавать результаты выборов в Сербии и начать расследование сопровождавших их фальсификаций. Несколько лидеров коалиции объявили о начале голодовки.

Александр Вучич вечером 24 декабря выпустил экстренное обращение к нации, в котором призвал сербов сохранять спокойствие и заверил, что, несмотря на драматичные кадры, «никакой революции не происходит». Он также сообщил, что иностранные спецслужбы предупреждали Белград о готовящихся акциях протеста.

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Есть ли угроза отмены итогов выборов

Пока европейские страны не спешат заявлять о нелегитимности прошедших выборов. С их критикой выступил только МИД Германии. «Сербия проголосовала, но Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщает о злоупотреблении административными ресурсами, запугивании и случаях подкупа избирателей. Это неприемлемо для страны со статусом кандидата на вступление в ЕС», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в социальной сети Х (бывший Twitter).

В своем предварительном отчете БДИПЧ ОБСЕ действительно перечислило нарушения, которые наблюдатели зафиксировали на избирательных участках в республике, однако отметило, что день выборов «прошел гладко», назвав нарушения отдельными инцидентами, среди которых были в том числе групповые голосования, давление на избирателей и нарушение тайны голосования. Докладчик Европарламента по Сербии Владимир Бильчик сообщил, что европейская наблюдательная миссия зафиксировала некоторые нарушения в день выборов, но «это не были серьезные инциденты».

В среду центральная избирательная комиссия сообщила о намерении провести повторное голосование в рамках парламентских выборов на 30 избирательных участках (всего в стране работало более 8 тыс. избирательных участков); оно назначено на 30 декабря. Но перевыборы затронут лишь небольшую часть сербских избирателей, а именно около 12 тыс. человек. Из-за повторного голосования и начатого расследования нарушений объявление итоговых результатов выборов произойдет не раньше начала 2024 года.

Аналитик консалтинговой компании BIRN Consultancy по политическим рискам на Балканах Милош Дамьянович в своем анализе итогов выборов в Сербии отметил, что власти вряд ли признают наличие фальсификаций и что высокий результат на выборах был обеспечен прежде всего за счет продуманной агитационной кампании, контроля над СМИ и соцсетями, а также личной популярности президента страны и выбора сербов в пользу преемственности. Дамьянович подчеркнул, что сербская оппозиция не предприняла «приличной попытки задокументировать нарушения на выборах и предоставить какую-то достоверную оценку того, сколько голосов куплено, украдено или подверглось манипуляции».

По мнению аналитика, манипуляции с результатами выборов имеют в Сербии место с 2012 года, однако нет оснований говорить о том, что в 2023 году их объем вырос. В качестве аргумента Дамьянович ссылается на данные сербских наблюдателей Центра исследований, транспарентности и ответственности (CRTA), согласно которым на парламентских и местных выборах 2022 года имели место серьезные нарушения на 5% избирательных участков, что примерно совпадает с картиной 17 декабря — серьезные нарушения произошли на 5% избирательных участков по всей Сербии и на 9% избирательных участков в Белграде. Аналитик подчеркивает, что оценить влияние этих нарушений на результаты местных выборов в Белграде сложно.

Как может развиваться ситуация

История Сербии и Югославии богата разными вариантами развития событий в похожих ситуациях, но на данный момент основных два, и оба выгодны правящей партии Вучича, сказал в беседе с РБК научный сотрудник Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Пивоваренко. «Первый — протесты затянутся и выхолостят сами себя. Примером может служить ситуация 2018–2019 годов, когда протесты проходили каждую неделю на протяжении зимы и весны. Они длились больше десяти недель и в конечном итоге ни к чему не привели. Активность была большая, но она каждую неделю снижалась. В итоге все закончилось с наступлением тепла. Дотянуть до мая при осложнении ситуации — это рабочий сценарий для правящих сил», — прогнозирует эксперт.

Второй вариант, по мнению Пивоваренко, — силовой разгон протестующих и подавление протестов. «Здесь есть прямая историческая аналогия, это события рубежа 1996–1997 годов, практически идентичная ситуация по базовым факторам. Состоялись выборы, оппозиция их не признала, были протесты, и была очень активно задействована полиция. В пользу этого сценария говорит то, что правящие силы Сербии поставили ультиматум, они прямо заявили, что переворота не будет, они его не допустят. То есть они сознательно радикализировали описание этой ситуации, чтобы обосновать свои принципиальные действия, если таковые понадобятся», — пояснил Пивоваренко.

Впрочем, в перспективе возможны и новые выборы, допускает он. «Александр Вучич умеет талантливо вести информационную кампанию, и при определенной политической ситуации выборы могут стать способом поднять свои акции и, может быть, даже набрать большее количество голосов. Для этого требуется точный расчет и точное понимание политического момента. Вряд ли это возможно в ближайшую неделю. Сейчас ситуация накалена», — заключил он.