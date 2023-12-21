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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС отказался от предложения Израиля о перемирии

WSJ: ХАМАС отказался от возвращения Израилю заложников до прекращения огня
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль предложил боевикам отпустить оставшихся в заложниках женщин и детей в обмен на прекращение огня. ХАМАС отказался и потребовал сначала установить перемирие, а затем обсуждать процесс возвращения заложников
Фото: Israel Defense Forces / Reuters
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Палестинская группировка ХАМАС отклонила предложение Израиля прекратить бои на одну неделю в обмен на освобождение 40 заложников, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники среди египетских чиновников.

Командование боевиков отказывается обсуждать возвращение израильских заложников, пока соглашение о прекращении огня не вступит в силу. Позицию группировки представил руководитель политического крыла ХАМАС Исмаил Хания в беседе с египетской разведкой. Он пояснил, что прибыл в Каир для согласования прекращения огня и увеличения поставок гуманитарной помощи для сектора Газа.

Предложение Израиля заключалось в освобождении 40 человек, в том числе — всех оставшихся женщин, детей, а также пожилых мужчин, которым требуется срочная медицинская помощь. В обмен на это Тель-Авив был готов прекратить на семь дней наземные и воздушные операции, позволив доставить в эксклав гумпомощь.

В секторе Газа все еще живы 108 заложников, в том числе 19 женщин и двое детей, считают власти Израиля. Среди остающихся в экславе заложников трое россиян.

Прошлое перемирие между сторонами длилось с утра 24 ноября по утро 1 декабря. Его итогом стал обмен более чем сотни израильских заложников на примерно 200 палестинских заключенных из тюрем Израиля. В основном это были женщины и дети.

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Политика
Фото: Atef Safadi / EPA / ТАСС

Власти Израиля объявляли о намерении полностью уничтожить ХАМАС. В последние дни операции ЦАХАЛ были сосредоточены вокруг города Хан-Юнис — втором по величене населенного пункта в секторе. По словам израильских чиновников, в туннелях именно под этим городом скрывается один из лидеров группировки Яхья Синвар.

«Хан-Юнис стал новой столицей террора. Мы не прекратим наших действий, пока не доберемся до высших руководителей этой убийственной организации ХАМАС», — предупреждал министр обороны Израиля Йоав Галлант, добавив, что достижение этой цели может занять месяцы.

 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ХАМАС Израиль заложники освобождение заложников перемирие Исмаил Хания Яхья Синвар
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