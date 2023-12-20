Axios: Израиль предложил ХАМАС перемирие минимум на неделю в обмен на заложников

Axios узнал о предложении Израиля к ХАМАС по срокам нового перемирия

Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС остановить боевые действия на неделю в рамках новой договоренности об освобождении пленных, передает Axios со ссылкой на двух израильских чиновников и еще один источник, знакомый с ситуацией.

Израиль предлагает приостановить боевые действия в Газе как минимум на одну неделю в обмен на освобождение более чем трех десятков заложников, сообщили собеседники издания.

О том, что Израиль рассчитывает на освобождениеот 30 до 40 заложников в обмен на «поэтапные» гуманитарные паузы в секторе Газа, ранее писал Channel 12. По данным канала, речь идет об освобождении женщин, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, а продолжительность гуманитарных пауз будет зависеть от числа освобождаемых.

Reuters и Channel 12. писали, что 18 декабря в Варшаве прошли переговоры по условиям нового перемирия. По данным агентства, в них участвовали премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, глава ЦРУ Уильям Бернс и глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что отправлял Барнеа в Европу для переговоров по заложникам.

AFP также передавало со ссылкой на представителя ХАМАС, что лидер движения Исмаил Хания должен 20 декабря прибыть в Египет для обсуждения соглашения о прекращении огня в Газе.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил накануне, что власти страны готовы к новому перемирию с ХАМАС ради освобождения заложников. Также он допустил, что Израиль разрешит увеличить объемы поставки гуманитарной помощи в Газу втрое.

Прошлое перемирие между сторонами длилось с утра 24 ноября по утро 1 декабря. Его итогом стал обмен более чем сотни израильских заложников на примерно 200 палестинских заключенных из тюрем Израиля. В основном это были женщины и дети.