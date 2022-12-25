Нетаньяху пообещал не допустить дискриминации ЛГБТ в Израиле

Нетаньяху отреагировал на слова депутата кнессета Орит Струк о том, что врачей не нужно принуждать оказывать лечение, «противоречащее религиозным взглядам». Депутат позже заявила, что не имела в виду нарушение прав ЛГБТ

Биньямин Нетаньяху (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Лидер победившей на выборах в израильский парламент (кнессет) партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство не допустит нарушения прав представителей ЛГБТ-сообщества и других граждан Израиля.

«В стране, которую я возглавлю, не будет ситуации, когда кто-нибудь придет в гостиницу и не получит обслуживание. Или пойдет к врачу и не получит обслуживание. Такого не было за 15 лет моего пребывания на посту премьер-министра и не произойдет сейчас», — пообещал он в видеообращении (цитата по Times of Israel).

Так Нетаньяху отреагировал на резонанс вокруг поправки к закону о запрете на дискриминацию в получении услуг и приобретении товаров. Как пишет Newsru.co.il, один из пунктов коалиционного соглашения между «Ликудом» и партией «Ционуд Датит» («Религиозный сионизм») предусматривает, что частные компании смогут отказываться предоставлять услуги по причинам религиозного характера; обязательным условием должна быть возможность получить эти услуги в непосредственной близости от места отказа за ту же или сравнимую цену.

Депутат Орит Струк («Ционут Датит») заявила в эфире радиостанции «Кан Решет Бет», что это должно касаться и медицинских услуг. «Если есть достаточно врачей, которые могут оказать услуги, нельзя принуждать врача оказывать помощь, которая противоречит его религиозным убеждениям», — заявила Струк. Депутат от той же партии Симха Ротман, в свою очередь, считает, что религиозный владелец гостиницы имеет право не сдавать номера однополым парам.

Нетаньяху назвал высказывания Струк неприемлемыми, подчеркнув, что коалиционные соглашения «не допускают дискриминации представителей ЛГБТ-общины или ущемления их прав при получении услуг, как и любого гражданина Израиля». Парламентарий после этого заявила, что не имела в виду нарушение прав ЛГБТ в медицинских услугах или в какой-либо другой сфере «только из-за их принадлежности к общине». «Я говорила не о личности пациента, а о сути лечения. Если есть лечение, которое противоречит религиозным взглядам врача, его не будут принуждать совершать действия, которые с ним связаны», — сказала Струк.

Однополые отношения в Израиле легальны с 1988 года. ЛГБТ-пары имеют те же пенсионные, наследственные и медицинские права, что и гетеросексуальные пары. Летом 2021 года Верховный суд постановил отменить ограничения, запрещающие однополым парам становиться родителями с помощью суррогатного материнства. Как отмечает AFP, Израиль считается ведущей страной в контексте прав ЛГБТ+ на Ближнем Востоке.

В России, заверял в 2020 году президент Владимир Путин, «не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам». Однако в декабре он подписал закон, по которому за нарушение запрета на пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди лиц любого возраста грозят штрафы до 5 млн руб.