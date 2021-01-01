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Трутнев счел ярлыком фразу «деньги в обмен на лояльность» Кавказа

Северный Кавказ получает субсидии из государственного бюджета не за лояльность, а для развития, заявил РБК курирующий регион вице-премьер Юрий Трутнев. В регионе много проблем, но его потенциал огромен и заслуживает вложений
Юрий Трутнев
Юрий Трутнев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сокращать дотации республикам Северного Кавказа, в том числе Чечне, не нужно, считает вице-премьер Юрий Трутнев, который с января 2020 года курирует этот регион в правительстве. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Однако, по словам Трутнева, говорить о том что к региону применяется концепция «деньги в обмен на лояльность», нельзя.

«Я считаю, что «деньги в обмен на лояльность» — это вообще не очень корректно. Это такой ярлык, придуманный не очень умными людьми, потому что мы о какой лояльности говорим? Об отношении руководства той же Чечни к России? Они демонстрировали это отношение с оружием в руках, и люди кровь проливали, для того чтобы закончилась война и мы продолжали жить в мире», — сказал Трутнев.

По его словам, регион обладает «великолепным потенциалом» и за счет дотаций его необходимо развивать, строить там курорты и создавать прозрачную эффективную систему поддержки инвестпроектов. «Можно построить замечательные курорты не республиканского и даже не российского, а международного уровня», — считает он.

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Бизнес
Юрий Трутнев

Сделано пока для этого в регионе недостаточно, считает Трутнев. «Трудно ведь ответить на вопрос, почему Эльбрус, высочайшая вершина нашей страны, да и Европы, остался таким необихоженным в то время, как, например, Архыз уже заканчивает строительство полноценного курорта. Зато у подножия Эльбруса и Домбая сотни незаконных строений, с которыми сейчас надо очень внимательно и спокойно разбираться», — сказал Трутнев, добавив, что речь идет не о «бульдозерах и судебных повестках», а о создании таких условий, чтобы люди приводили все «в человеческий вид или просто уходили на другие места».

В целом, по его словам, проблемы, которые нужно решить для развития региона, на Северном Кавказе «грустнее», чем в другом курируемом Трутневым регионе, — на Дальнем Востоке. В первую очередь, по его словам, это неэффективная и непрозрачная система поддержки инвестиций. «Если на Дальнем Востоке приходится 25 руб. инвестиций на 1 руб. бюджетных средств, то на Северном Кавказе где-то в десять раз ниже», — сказал он.

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Кроме того, в республиках Северного Кавказа высока доля теневого сектора в экономике, и необходимо делать так, чтобы легально работать было выгоднее. «Это не столько меры какого-то наказания, сколько прежде всего меры, мотивирующие людей к таким действиям», — пояснил Трутнев.

Еще одна проблема Северного Кавказа — огромные неплатежи за электроэнергию, в том числе и за счет незаконных врезок в сети. «В этом отношении все затормозилось на 15 лет, это тоже надо исправлять», — сказал Трутнев.

В октябре Счетная палата подготовила доклад об эффективности программ социально-экономического развития регионов Северного Кавказа. Аудиторы пришли к выводу, что 8 млрд руб., вложенные за три года в развитие региона, не принесли значимого эффекта ни для местных рынков, ни для инвестиций.

Аудиторы заявили о неэффективности вложения средств в Северный Кавказ
Экономика
Фото:Игорь Онучин / РИА Новости

В Счетной палате отметили, механизм отбора, финансирования и реализации проектов, на которые выделяются бюджетные средства, «сложен, непрозрачен и сопряжен с коррупционными рисками». Деньги получают акционерные общества республик Северного Кавказа, а федеральные органы не имеют полномочий на участие в управлении их деятельностью. Вредит региону и отсутствие стратегического видения развития некоторых республик, отмечали аудиторы.

В Министерстве по делам Северного Кавказа с выводами Счетной палаты тогда согласились, однако отметили, что речь идет не об неэффективном использовании средств, а о задержке сроков реализации.

Автор
Наталья Демченко
Юрий Трутнев Северный Кавказ лояльность субсидии дотации
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