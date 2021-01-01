Трутнев счел ярлыком фразу «деньги в обмен на лояльность» Кавказа

Сделано пока для этого в регионе недостаточно, считает Трутнев. «Трудно ведь ответить на вопрос, почему Эльбрус, высочайшая вершина нашей страны, да и Европы, остался таким необихоженным в то время, как, например, Архыз уже заканчивает строительство полноценного курорта. Зато у подножия Эльбруса и Домбая сотни незаконных строений, с которыми сейчас надо очень внимательно и спокойно разбираться», — сказал Трутнев, добавив, что речь идет не о «бульдозерах и судебных повестках», а о создании таких условий, чтобы люди приводили все «в человеческий вид или просто уходили на другие места».
В целом, по его словам, проблемы, которые нужно решить для развития региона, на Северном Кавказе «грустнее», чем в другом курируемом Трутневым регионе, — на Дальнем Востоке. В первую очередь, по его словам, это неэффективная и непрозрачная система поддержки инвестиций. «Если на Дальнем Востоке приходится 25 руб. инвестиций на 1 руб. бюджетных средств, то на Северном Кавказе где-то в десять раз ниже», — сказал он.
Кроме того, в республиках Северного Кавказа высока доля теневого сектора в экономике, и необходимо делать так, чтобы легально работать было выгоднее. «Это не столько меры какого-то наказания, сколько прежде всего меры, мотивирующие людей к таким действиям», — пояснил Трутнев.
Еще одна проблема Северного Кавказа — огромные неплатежи за электроэнергию, в том числе и за счет незаконных врезок в сети. «В этом отношении все затормозилось на 15 лет, это тоже надо исправлять», — сказал Трутнев.
В октябре Счетная палата подготовила доклад об эффективности программ социально-экономического развития регионов Северного Кавказа. Аудиторы пришли к выводу, что 8 млрд руб., вложенные за три года в развитие региона, не принесли значимого эффекта ни для местных рынков, ни для инвестиций.
В Счетной палате отметили, механизм отбора, финансирования и реализации проектов, на которые выделяются бюджетные средства, «сложен, непрозрачен и сопряжен с коррупционными рисками». Деньги получают акционерные общества республик Северного Кавказа, а федеральные органы не имеют полномочий на участие в управлении их деятельностью. Вредит региону и отсутствие стратегического видения развития некоторых республик, отмечали аудиторы.
В Министерстве по делам Северного Кавказа с выводами Счетной палаты тогда согласились, однако отметили, что речь идет не об неэффективном использовании средств, а о задержке сроков реализации.