Трутнев счел ярлыком фразу «деньги в обмен на лояльность» Кавказа

Северный Кавказ получает субсидии из государственного бюджета не за лояльность, а для развития, заявил РБК курирующий регион вице-премьер Юрий Трутнев. В регионе много проблем, но его потенциал огромен и заслуживает вложений

Юрий Трутнев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сокращать дотации республикам Северного Кавказа, в том числе Чечне, не нужно, считает вице-премьер Юрий Трутнев, который с января 2020 года курирует этот регион в правительстве. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Однако, по словам Трутнева, говорить о том что к региону применяется концепция «деньги в обмен на лояльность», нельзя.

«Я считаю, что «деньги в обмен на лояльность» — это вообще не очень корректно. Это такой ярлык, придуманный не очень умными людьми, потому что мы о какой лояльности говорим? Об отношении руководства той же Чечни к России? Они демонстрировали это отношение с оружием в руках, и люди кровь проливали, для того чтобы закончилась война и мы продолжали жить в мире», — сказал Трутнев.

По его словам, регион обладает «великолепным потенциалом» и за счет дотаций его необходимо развивать, строить там курорты и создавать прозрачную эффективную систему поддержки инвестпроектов. «Можно построить замечательные курорты не республиканского и даже не российского, а международного уровня», — считает он.