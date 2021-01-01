МИД России оценил сделку Великобритании и ЕС по Brexit
«Мы положительно к этому относимся, потому что еще одним потрясением в международных отношениях стало меньше», — заявил он.
Великобритания и Евросоюз достигли соглашения о партнерстве 24 декабря. Главным достижением сделки стал договор о торговле, который предусматривает отсутствие пошлин и квот между странами.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти договоренности позволят избежать прерывания ключевых связей между государствами. Также о заключенном договоре высказалась канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, это событие имеет историческое значение.