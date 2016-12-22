Минобороны назвало расходы на расширение базы в Тартусе

Представитель Минобороны на заседании комитета Совета Федерации заявил, что расходы на расширение базы в сирийском Тартусе составят 3,2 млрд руб. в год, в бюджете они уже предусмотрены

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На расширение базы Военно-морского флота в сирийском Тартусе потребуется 3,2 млрд руб. ежегодно, заявил председатель главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Александр Зинченко, передает «РИА Новости». Объем расходов он назвал на заседании комитета Совета Федерации по международным делам, где рассматривался вопрос ратификации соглашения с Дамаском о расширении этой базы.

По результатам обсуждения глава комитета Константин Косачев заявил, что комитет ратификацию соглашения поддерживает. «Расходы — 3,2 млрд руб. в год. Они предусмотрены в бюджете», — приводит агентство слова представителя Минобороны.

Ранее в понедельник, 25 декабря, ратификацию соглашения с Сирией поддержал комитет Совфеда по обороне. Госдума одобрила соглашение еще 21 декабря. Как писал РБК, расходы на расширение базы будут покрыты за счет средств бюджета, выделенных на нужды Минобороны.

База в Тартусе появилась еще в 1971 году как пункт материально-технического обеспечения советского флота в Средиземном море, он обслуживал корабли 5-й оперативной эскадры. После распада СССР эскадры не стало, но пункт материально-технического обеспечения в Тартусе остался. Она является единственной зарубежной базой российского флота.

Пункт материально-технического обеспечения использовался во время российской военной операции по борьбе с терроризмом в Сирии. Москва и Дамаск в конце января 2017 года подписали соглашение о размещении сил ВМФ в Тартусе, оно заключено на 49 лет с дальнейшим автоматическим продлением каждые 25 лет. О том, что Россия начала модернизацию этой базы, в марте рассказывал глава комитета Совфеда по обороне Виктор Озеров.

Как пояснял РБК военный эксперт, полковник запаса Андрей Паюсов, база в Тартусе не способна принимать подводные лодки, тяжелые крейсера и авианосцы.