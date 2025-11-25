Белый дом заявил об «огромном прогрессе» по урегулированию на Украине

Каролин Левитт (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

США за последнюю неделю добились «огромного прогресса» на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х.

По ее словам, остались лишь некоторые «преодолимые детали», обсуждение которых потребует дальнейших переговоров — уже между Украиной, Россией и США.

Сегодня в Абу-Даби прошли переговоры между российской и американской делегациями. По данным Politico, стороны должны были обсудить новую версию американского мирного плана на Украине, которую привез министр армии Дэниел Дрисколл. Axios сообщал, что украинская делегация во главе с начальником военной разведки Кириллом Будановым также находится в Абу-Даби, но она оказалась там «по другому поводу».

Как сообщил CBS со ссылкой на источники, Украина приняла мирное соглашение и ожидает уточнения некоторых «незначительных деталей».

Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон сейчас проводят телефонные переговоры с членами так называемой коалиции желающих, чтобы обсудить развитие мирного плана.