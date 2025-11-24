 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Премьер Нидерландов заявил, что плана ЕС по Украине не существует

Премьер Нидерландов: у ЕС нет своего плана по Украине в противовес американскому
Военная операция на Украине
У Европы нет своего «альтернативного» плана по Украине, заявил врио премьера Нидерландов. По его словам, сейчас дискуссии посвящены тому, как разработать инициативу, «которая будет лучше для Украины и ЕС»
Фото: Jakub Porzycki / Reuters
Фото: Jakub Porzycki / Reuters

Никакого «альтернативного плана» по урегулированию конфликта на Украине у Евросоюза нет, заявил исполняющий обязанности премьера Нидерландов Дик Схоф.

«Никакого альтернативного плана не существует», — сказал он в интервью Algemeen Dagblad.

По словам Схофа, сейчас дискуссии ведутся о том, как разработать план, «который будет лучше для Украины и ЕС».

WP узнала, как США восприняли европейский мирный план
Марко Рубио

Говоря о встрече представителей Украины с партнерами, прошедшей накануне в Женеве, Схофф высказал мнение, что на данный момент союзники движутся в правильном направлении.

«Мы видим, что США, Украина и ЕС все больше сближаются. Это важно. Конечно, есть опасения по поводу первоначального плана из 28 пунктов, поэтому он был существенно скорректирован», — сказал он.

На встрече представителей Украины, США и ЕС в Швейцарии 23 октября Вашингтон представил свой мирный план. Европейские страны, как прежде сообщалось, подготовили альтернативное предложение: выдержки из него (всего — 24 пункта) публиковали Reuters и The Telegraph. Reuters при этом писал, что европейских плана два, один из них, разработанный Великобританией, Францией и Германией, схож с американским и создан на его основе.

Мирные планы расходились в принципиальных вопросах: статус территорий, членство в НАТО и судьба замороженных активов России. По сведениям Financial Times и The Washington Post, после переговоров в Женеве американский план сократился до 19 пунктов.

После встречи в Женеве и Украина, и США сообщили, что разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования». Позднее в Киеве заявили, что мирного плана в том виде из 28 пунктов, «в котором его все видели», «больше не существует». По словам Александра Бевза — советника главы офиса украинского президента — «часть пунктов была изъята, [а] часть — изменена».

В Кремле подчеркивали, что Москва пока «не видела никакого плана», а обсуждать документ через СМИ некорректно и невозможно. «Мы не знаем, насколько это все достоверно и соответствует действительности», — пояснял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Помощник российского президента Юрий Ушаков со своей стороны отметил, что условия американского мирного плана по Украине представляются для Москвы более приемлемыми, чем европейского. Он добавил, что проект будет подвергаться переработке не только со стороны Киева и его союзников, но и со стороны России.

Татьяна Зыкина
Нидерланды Украина Военная операция на Украине Евросоюз мирный план мирные переговоры урегулирование конфликта
