Минобороны сообщило о контроле над Иванопольем в ДНР
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Иванополье в ДНР, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения Южной группировки войск.
Село Иванополье находится в Константиновском (украинское название — Краматорском) районе ДНР, примерно в 7 км к юго-востоку от города Константиновка, рядом с северо-восточным берегом Клебан-Быкского водохранилища. По состоянию на 2001 год в Иванполье проживали 1466 человек.
За минувшие сутки подразделения группировки войск «Юг» также нанесли удары по позициям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Северск, Славянск и Степановка в ДНР. По данным Минобороны России, на этом направлении ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, склады боеприпасов и материальных средств, станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
доложил президенту Владимиру Путину о взятии города Купянск в Харьковской области. Как отмечали в Минобороны, это позволит армии России продвигаться в направлении Славянско-Краматорской агломерации по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР. «Это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ на Донбассе», — подчеркивали в министерстве. 20 ноября Путин сообщил о боях в Константиновке.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили