Военная операция на Украине
0

Минобороны сообщило о контроле над Иванопольем в ДНР

Минобороны: населенный пункт Иванополье в ДНР перешел под контроль России
Сюжет
Военная операция на Украине
Село находится примерно в 7 км к юго-востоку от города Константиновка в ДНР. О боях внутри него сообщал президент России Владимир Путин 20 ноября
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Иванополье в ДНР, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения Южной группировки войск.

Село Иванополье находится в Константиновском (украинское название — Краматорском) районе ДНР, примерно в 7 км к юго-востоку от города Константиновка, рядом с северо-восточным берегом Клебан-Быкского водохранилища. По состоянию на 2001 год в Иванполье проживали 1466 человек.

За минувшие сутки подразделения группировки войск «Юг» также нанесли удары по позициям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Северск, Славянск и Степановка в ДНР. По данным Минобороны России, на этом направлении ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, склады боеприпасов и материальных средств, станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Пушилин рассказал о ситуации на линии фронта в ДНР
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС
20 ноября глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии города Купянск в Харьковской области. Как отмечали в Минобороны, это позволит армии России продвигаться в направлении Славянско-Краматорской агломерации по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР. «Это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ на Донбассе», — подчеркивали в министерстве. 20 ноября Путин сообщил о боях в Константиновке.

Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны ДНР Военная операция на Украине
