Минобороны сообщило о контроле над Иванопольем в ДНР

Село находится примерно в 7 км к юго-востоку от города Константиновка в ДНР. О боях внутри него сообщал президент России Владимир Путин 20 ноября

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Иванополье в ДНР, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения Южной группировки войск.

Село Иванополье находится в Константиновском (украинское название — Краматорском) районе ДНР, примерно в 7 км к юго-востоку от города Константиновка, рядом с северо-восточным берегом Клебан-Быкского водохранилища. По состоянию на 2001 год в Иванполье проживали 1466 человек.

За минувшие сутки подразделения группировки войск «Юг» также нанесли удары по позициям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Северск, Славянск и Степановка в ДНР. По данным Минобороны России, на этом направлении ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, склады боеприпасов и материальных средств, станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

