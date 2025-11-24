Пушилин рассказал о ситуации на линии фронта в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют самые «замотивированные» подразделения в направлении Родинского для отвлечения российской армии от основных задач, сообщил в телеграм-канале глава республики Денис Пушилин.

Глава ДНР отметил, что своими действиями ВСУ пытаются отвлечь российских военных от освобождения красноармейско-димитровской агломерации, являющегося их приоритетной задачей.

Красноармейск (украинское название — Покровск) — важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины. Димитров (украинское название — Мирноград) — город на западе Донбасса, в Покровском районе. Считается восточным пригородом Покровска. Находится в 50 км от Донецка. Город является ключевым элементом в логистической системе ВСУ, обеспечивая поставки для группировки войск на Донбассе. Родинское — город в Красноармейском районе ДНР, расположенный в 8 км от железнодорожного узла Красноармейск. С сентября 2022 года населенный пункт входит в состав России. До 2014 года город входил в Донецкую область.

В конце октября глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об окружении подразделений ВСУ в Красноармейске и Мирнограде. С тех пор Минобороны сообщает об отражении попыток украинских бойцов прорвать окружение и о продвижении российских сил на этом направлении. Так, 20 ноября ведомство отчиталось, что российские военные взяли под свой контроль район Шахтерский в Красноармейске.

В военном ведомстве отметили, что мирное население обеспечивают медикаментами и продуктами, желающих эвакуируют в безопасный район. В районе также проходят работы по разминированию.

В ежедневной сводке Минобороны также сообщило о продолжении уничтожения окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Красноармейска Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны.