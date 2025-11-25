Матвиенко заявила, что русские и украинцы помирятся

Россияне и украинцы когда-нибудь помирятся, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, на это могут потребоваться десятилетия, поскольку примирение произойдет не скоро

Валентина Матвиенко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что россияне и украинцы когда-нибудь помирятся. Однако на это могут уйти десятилетия, сообщила она в интервью «МК».

«Я уверена в том, что это обязательно произойдет. Безусловно, будет примирение», — сказала она. По ее словам, «на Украине придет осознание того, что на самом деле случилось, как их цинично использовал Запад в попытках нанести России стратегическое поражение». «Но это произойдет не завтра, не скоро, могут потребоваться десятилетия», — заявила Матвиенко. Так она ответила на вопрос о том, могут ли наладиться отношения между россиянами и украинцами.

21 ноября Россия получила текст проекта мирного плана США, что подтвердил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что проект может стать основой для урегулирования украинского конфликта и Москва готова к его детальному обсуждению. При этом в Кремле отказались комментировать контрпредложения ЕС на план США, так как не получали официальную информацию о переговорах. 24 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Москва «не видела никакого плана».

Спустя несколько дней советник главы офиса президента Украины Александр Бевз заявил, что прежнего мирного плана уже не существует. Часть пунктов из него убрали, часть — заменили. Накануне, 23 ноября, он обсуждался на встрече в Женеве американскими и украинскими представителями. Также в Швейцарию для переговоров о плане приезжала делегация Евросоюза: последний предлагает собственную альтернативную инициативу.

О необходимости провести переговоры и прийти к мирному соглашению ранее заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, странам следует пойти на взаимные уступки, после чего Россия больше «не будет воевать с Украиной». При этом глава МИД России Сергей Лавров сообщал ранее, что идея решить проблему только после перемирия больше несостоятельна. По его словам, Россия «так больше не хочет».

О возможности примирения стран также говорил президент. По словам Путина, «это неизбежно», несмотря «на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас». Он уверен в том, что примирение украинцев и россиян — вопрос времени.