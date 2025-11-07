 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Захарова заявила, что Россия следит за поставками Украине от Запада

Захарова: Россия отслеживает поставки Украине от западных стран
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова&nbsp;
Мария Захарова  (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия следит за поставками, которые предоставляются Украине от стран Запада.

«Конечно, наше оборонное ведомство отслеживает поставки, которые поступают киевскому режиму по линии западных различных коалиций, мы это также комментируем, исходя из данных Министерства обороны», — заявила она во время брифинга.

Так Захарова прокомментировала сообщение Bloomberg о поставке новой партии ракет Украине из Великобритании.

Трамп исключил отправку ракет Tomahawk на Украину
Политика
Дональд Трамп

3 ноября Великобритания поставила Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow, сообщал Bloomberg. По данным агентства, поставку неизвестного количества ракет осуществили, чтобы обеспечить Украину вооружением перед зимой.

Storm Shadow — это британская крылатая ракета класса «воздух — земля», разработанная для нанесения точечных ударов. Дальность полета такой ракеты составляет свыше 250 км.

Российский президент Владимир Путин предупреждал, что Москва даст «очень сильный, если не сказать ошеломляющий», ответ на удары дальнобойным оружием. Москва осуждает любую военную помощь Киеву. В Кремле полагают, что это только затягивает конфликт, но не может решить его исхода.

Ксения Потрошилина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
