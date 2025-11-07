Захарова заявила, что Россия следит за поставками Украине от Запада
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия следит за поставками, которые предоставляются Украине от стран Запада.
«Конечно, наше оборонное ведомство отслеживает поставки, которые поступают киевскому режиму по линии западных различных коалиций, мы это также комментируем, исходя из данных Министерства обороны», — заявила она во время брифинга.
Так Захарова прокомментировала сообщение Bloomberg о поставке новой партии ракет Украине из Великобритании.
3 ноября Великобритания поставила Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow, сообщал Bloomberg. По данным агентства, поставку неизвестного количества ракет осуществили, чтобы обеспечить Украину вооружением перед зимой.
Storm Shadow — это британская крылатая ракета класса «воздух — земля», разработанная для нанесения точечных ударов. Дальность полета такой ракеты составляет свыше 250 км.
Российский президент Владимир Путин предупреждал, что Москва даст «очень сильный, если не сказать ошеломляющий», ответ на удары дальнобойным оружием. Москва осуждает любую военную помощь Киеву. В Кремле полагают, что это только затягивает конфликт, но не может решить его исхода.
