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Политика ,  
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Катар объявил о преодолении задержки в обмене пленными в секторе Газа

Катар: задержка в обмене пленными между Израилем и ХАМАС преодолена
Катар сообщил, что пауза в обмене пленными между Израилем и ХАМАС преодолена, вечером группировка отпустит 13 заложников. Ранее ХАМАС обвинил Израиль в нарушении сделки и отложил освобождение, Израиль пригрозил возобновлением боев
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Задержку в обмене пленными между исламистским движением ХАМАС и Израилем в рамках перемирия удалось преодолеть благодаря контактам Катара и Египта с обеими сторонами, заявил представитель катарского МИД Мажед аль Ансари в X (бывшая Twitter).

«Сегодня вечером 39 палестинских мирных жителей будут освобождены в обмен на освобождение 13 израильских задержанных из Газы в дополнение к 7 иностранцам вне рамок соглашения. Из израильских тюрем были освобождены 33 ребенка и 6 женщин, а из Газы — 8 детей и 5 женщин, а также 7 иностранцев», — написал он.

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что он провел «ситуационную оценку» со всеми руководителями служб безопасности, «чтобы гарантировать, что второй этап освобождения пройдет в соответствии с договоренностью». Как пишет Times of Israel, израильский чиновник выражает «осторожный оптимизм», что вторая группа израильских заложников все же будет освобождена сегодня вечером после длительной задержки.

Израиль пригрозил возобновить бои из-за паузы в передаче заложников
Политика
Фото:IDF / XinHua / Global Look Press

Перемирие продолжительностью в четыре дня началось накануне, 24 ноября. Согласно договоренностям, за это время ХАМАС должен освободить 50 заложников группами по 12-13 человек, а Израиль — выпустить 150 палестинских заключенных. С обеих сторон речь идет о женщинах и несовершеннолетних. Допускается, что за каждые десять дополнительно освобожденных пауза в боевых действиях может быть продлена на день, но всего продолжительность ее составит не более 10 дней.

Вечером того же дня группировка отпустила первую группу заложников из 13 израильтян (четверых детей и девять женщин), а также десять тайцев и одного филиппинца. Из израильских тюрем в ответ отпустили 39 палестинских женщин и детей.

Однако 25 ноября военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» заявило, что откладывает освобождение второй группы заложников, поскольку Израиль не соблюдает условия соглашения по въезду грузовиков с гумпомощью на север сектора Газа и по освобождению палестинских заключенных согласно установленным критериям.

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После этого Израиль пригрозил возобновить бои, если до полуночи не будет освобождена вторая группа заложников. В нее должны войти восемь детей. Al-Arabiya сообщил, что Египет и Катар ведут переговоры для урегулирования ситуации и продолжения сделки.

Министр обороны Израиля Йоав Галант говорил, что израильская армия не уйдет из сектора Газа до тех пор, пока не будут освобождены все заложники (более 200 человек). По его словам, любые переговоры с ХАМАС в будущем будут идти в условиях боевых действий, передает The Times of Israel.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль ХАМАС Катар Египет заложники перемирие

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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