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Мобилизованного приговорили к 9 годам за отлучки из части домой

Суд Тихоокеанского флота на девять лет осудил мобилизованного за оставление воинской части
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Тихоокеанский флотский военный суд приговорил мобилизованного к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за троекратное оставление воинской части. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

Как рассказал собеседник агентства, осужденный трижды с ноября 2022 года по март 2023-го оставлял место службы и проводил время дома. В первый раз он вернулся в воинскую часть добровольно, еще дважды его находили сотрудники правоохранительных органов. Суд во Владивостоке признал его виновным по нескольким пунктам ст. 337 УК (самовольное оставление части или места службы). Обвиняемый признал свою вину и отказался от дачи показаний.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Тихоокеанского флотского военного суда, мобилизованный обжаловал судебное решение. «20 июля 2023 года приговор в отношении Д. будет рассматриваться Тихоокеанским флотским военным судом в апелляционном порядке в закрытом судебном заседании», — уточнил собеседник агентства. Приговор еще не вступил в законную силу.

15 мая другому мобилизованному дали восемь лет за самоволку, в которой он попал в ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина в период мобилизации перестал прибывать на службу без уважительных причин, уточнили в пресс-службе суда Псковской области. Осужденный «проводил время по своему усмотрению, уклонившись от исполнения обязанностей военной службы», говорится в судебном постановлении.

Теги
мобилизация Тихоокеанский флот приговор Владивосток
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