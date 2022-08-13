Конгресс США согласился выделить $430 млрд на климат и борьбу с инфляцией

Обе палаты конгресса одобрили «Закон о снижении инфляции», который также подразумевает выделение около $370 млрд на климатические программы. Борьба с изменением климата была одним из обещаний Байдена при вступлении в должность

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Палата представителей конгресса США приняла масштабный законопроект, который подразумевает выделение $430 млрд на здравоохранение, борьбу с изменением климата и снижение инфляции, передает CNBC.

За одобрение законопроекта, получившего название «Закон о снижении инфляции», проголосовали 220 человек, против выступили 207 конгрессменов: его поддержали все демократы, а все республиканцы выступили против. Сенат утвердил инициативу на прошлой неделе, теперь законопроект должен подписать президент Джо Байден.

Принятие документа конгрессом менее чем за три месяца до промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре, считается победой Джо Байдена и демократов, которые рассчитывают сохранить большинство в сенате и палате представителей, отмечает CNBC.

Работа над документом велась более полутора лет, пишет Business Insider. Согласно законопроекту, около $370 млрд будет направлено на программы в области энергетической безопасности и борьбы с изменением климата. Они включают расширение использования возобновляемых источников энергии (солнечной и ветряной), переход на более «чистое» топливо и введение налоговых льгот, призванных подтолкнуть американцев к использованию электромобилей.

По прогнозам экспертов, эти и другие меры, предусмотренные законопроектом, помогут США снизить выбросы углерода примерно на 40% к 2030 году. Аналитики Energy Innovation полагают, что к этому времени в стране появятся 1,5 млн новых рабочих мест.

Еще одно ключевое положение законопроекта — снижение стоимости рецептурных лекарств и медицинских страховок, на эти цели будет выделено $64 млрд.

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Инициатива также включает повышение налогов для крупнейших корпораций страны, в том числе введение минимального корпоративного налога в размере 15%. Демократы рассчитывают, что меры помогут снизить инфляцию. В июне потребительские цены в США выросли на 9,1% в годовом измерении, инфляция ускорилась и обновила максимум почти за 41 год, достигнув самого высокого значения с ноября 1981 года. По данным Минтруда США, в следующем месяце инфляция замедлилась: потребительские цены в июле выросли на 8,5% по сравнению с прошлым годом, базовая инфляция (рост цен на товары и услуги, за исключением продуктов и энергоносителей) составила 5,9%.

Активизация борьбы с изменением климата и вредными выбросами — одно из первых обещаний Байдена на посту президента. Вскоре после вступления в должность он вернул США в Парижское соглашение, из которого страна вышла при его предшественнике Дональде Трампе.