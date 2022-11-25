В Армянске на севере Крыма сработала ПВО

Глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил, что были слышны «звуки разрывов», но ситуация в городе нормальная. Ранее городские власти опровергли данные об эвакуации жителей

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Армянске на севере Крыма сработала система ПВО, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Василий Телиженко. Он не привел подробностей, но попросил жителей соблюдать спокойствие.

Позднее Телиженко сообщил ТАСС, что противовоздушная оборона сработала вблизи города, а в самом Армянске были слышны отдаленные «звуки разрывов». «Я со всеми службами посмотрел, пообщался, все нормально, все на рабочих местах и все работают», — сказал он, добавив, что «определенные люди [на Украине] всю эту ситуацию расшатывают».

Армянск находится примерно в 10 км от границы с Херсонской областью.

22 ноября глава Крыма Сергей Аксенов продлил в ряде муниципалитетов, в том числе в Армянске, срок действия высокого уровня террористической опасности. В то же время он заверил, что силовики и правоохранительные органы обеспечивают безопасность полуострова «в полном объеме».

Аксенов назвал фейком сообщения об эвакуации из Армянска на севере Крыма Политика

В тот же день Аксенов назвал фейками появившиеся в соцсетях сообщения об эвакуации из Армянска, заявив о попытках «врага» дестабилизировать ситуацию в Крыму. По словам советника главы Крыма Сергея Крючкова, ситуация в Армянске спокойная, а данные об эвакуации — это «очередной украинский вброс».

С 19 октября в Крыму и еще семи граничащих с Украиной регионах действует «средний уровень реагирования». Крючков заявлял, что это позволит властям региона оперативнее реагировать на угрозы. 18 ноября Аксенов сообщил, что в Крыму ведутся фортификационные работы, а безопасность полуострова следует обеспечить в первую очередь за счет «мероприятий» в Херсонской области. За несколько дней до этого российское Минобороны объявило об отводе войск из Херсона, объяснив решение желанием «сохранить жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск».