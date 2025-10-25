 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Reuters узнал о подготовке США новых санкций против России

Сюжет
Война санкций
Разработанные ограничения касаются банковского сектора и нефтяной инфраструктуры России, выяснил Reuters. Путин подчеркнул, что российская энергетика чувствует себя уверенно после санкций США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект новых санкций против ключевых секторов экономики России и введет их, если Москва не согласится прекратить конфликт с Киевом, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Некоторые из ограничений направлены против банковского сектора России и инфраструктуры, используемой для поставок нефти. На прошлой неделе украинские власти попросили США ввести новые санкции, в том числе отключить все российские банки от долларовой системы, выяснил Reuters.

Трамп, вероятно, выждет несколько недель, чтобы понаблюдать за реакцией России на те ограничительные меры, которые были введены в среду, 22 октября, полагает источник агентства. По его словам, президент США готов одобрить введение санкций, но вряд ли сделает это в октябре.

Кроме того, утверждают собеседники Reuters, должностные лица США сообщили ЕС о поддержке идеи использовать заблокированные активы России для приобретения оружия, которое отправят Украине. По их словам, в администрации президента ведут обсуждения об использовании заблокированных в США активов России для поддержки Украины.

Как санкции Трампа могут сказаться на курсе рубля
Дональд Трамп

Введенные 22 октября американские санкции затронули две крупнейшие российские нефтяные компании — «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, а также их дочерние структуры.

Министр финансов Скотт Бессент объяснил ограничительные меры тем, что президент России не был «честен и откровенен» на переговорах об Украине. Кремль настаивает на готовности к дипломатическому урегулированию при учете своих интересов.

Российский президент Владимир Путин не счел введенные на этой неделе санкции США эффективными. «Мы чувствуем себя уверенно, устойчиво и несмотря на определенные потери — они, конечно, будут. Связано это со многими обстоятельствами. Тем не менее наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно», — объяснил он. По его мнению, подобные ограничения являются попыткой оказать давление, а уважающие себя государства никогда не делают ничего под давлением.

«Рад, что он [Путин] так думает. Посмотрим через полгода», — оценил его слова Трамп.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

