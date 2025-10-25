Reuters узнал о подготовке США новых санкций против России
Администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект новых санкций против ключевых секторов экономики России и введет их, если Москва не согласится прекратить конфликт с Киевом, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Некоторые из ограничений направлены против банковского сектора России и инфраструктуры, используемой для поставок нефти. На прошлой неделе украинские власти попросили США ввести новые санкции, в том числе отключить все российские банки от долларовой системы, выяснил Reuters.
Трамп, вероятно, выждет несколько недель, чтобы понаблюдать за реакцией России на те ограничительные меры, которые были введены в среду, 22 октября, полагает источник агентства. По его словам, президент США готов одобрить введение санкций, но вряд ли сделает это в октябре.
Кроме того, утверждают собеседники Reuters, должностные лица США сообщили ЕС о поддержке идеи использовать заблокированные активы России для приобретения оружия, которое отправят Украине. По их словам, в администрации президента ведут обсуждения об использовании заблокированных в США активов России для поддержки Украины.
Введенные 22 октября американские санкции затронули две крупнейшие российские нефтяные компании — «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, а также их дочерние структуры.
Министр финансов Скотт Бессент объяснил ограничительные меры тем, что президент России не был «честен и откровенен» на переговорах об Украине. Кремль настаивает на готовности к дипломатическому урегулированию при учете своих интересов.
Российский президент Владимир Путин не счел введенные на этой неделе санкции США эффективными. «Мы чувствуем себя уверенно, устойчиво и несмотря на определенные потери — они, конечно, будут. Связано это со многими обстоятельствами. Тем не менее наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно», — объяснил он. По его мнению, подобные ограничения являются попыткой оказать давление, а уважающие себя государства никогда не делают ничего под давлением.
«Рад, что он [Путин] так думает. Посмотрим через полгода», — оценил его слова Трамп.
