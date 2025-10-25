 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Пожары вспыхнули в Киеве после взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Киеве вспыхнули пожары после ночных взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.

«Пожары в Дарницком и Деснянском районах», — написал он. По его словам, загорелись нежилая застройка и автомобили.

Для тушения пожара в Дарницком районе Киева привлекли вертолеты, публикует видео телеграм-канал «Київ ІНФО».

Умер мужчина, которому оторвало ногу при взрыве в Луганске
Общество
Фото:Следком ЛНР

Минобороны России сообщило, что «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу». Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Авторы
Теги
Полина Минаева
Киев пожар взрывы
