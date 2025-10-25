Пожары вспыхнули в Киеве после взрывов

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Киеве вспыхнули пожары после ночных взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.

«Пожары в Дарницком и Деснянском районах», — написал он. По его словам, загорелись нежилая застройка и автомобили.

Для тушения пожара в Дарницком районе Киева привлекли вертолеты, публикует видео телеграм-канал «Київ ІНФО».

Минобороны России сообщило, что «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу». Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.