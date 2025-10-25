 Перейти к основному контенту
Политика
0

Партия «Справедливая Россия — За правду» сменит название

Миронов заявил о возвращении прошлого названия «Справедливой России — За правду»
«Справедливая Россия — За правду» снова будет называться «Справедливой Россией». Возвращение названия утвердят на съезде партии
Фото: FotograFFF / Shutterstock
Фото: FotograFFF / Shutterstock

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) вернет прошлое название «Справедливая Россия», сообщил ее лидер Сергей Миронов, передает корреспондент РБК.

«Мы на сегодняшнем съезде вернем нашей партии традиционное название «Справедливая Россия». Полное название будет звучать как «Социалистическая партия «Справедливая Россия», — сказал он.

Партия была переименована в 2021 году, когда произошло ее объединение с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина. Полностью новое название звучало так: «Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Прошлое название СРЗП вернет на фоне появления данных, что Прилепин может приостановить членство в ней. 21 октября пресс-служба писателя и политика сообщила РБК, что он намерен вернуться на фронт. 25 октября в интервью ТАСС Прилепин рассказал, то его контракт с Минобороны уже подписан и в зоне боевых действий он может оказаться в ноябре.

Прилепин участвовал в боевых действиях с января 2023 года, но в мае 2023 года на него совершили покушение  в Нижегородской области — сдетонировала бомба под его автомобилем. В результате писатель получил ранения, а его водитель погиб. Задержанный по подозрению в организации взрыва украинец Александр Пермяков признал вину и заявил о вербовке украинскими спецслужбами.

Захар Прилепин вернется на фронт
Общество
Захар Прилепин

Сама «Справедливая Россия» была основана в 2006 году путем объединения партии «Родина» Миронова, Российской партии жизни Александра Бабакова и Российской партии пенсионеров Игоря Зотова. Первым ее названием было «Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь». Миронов стал председателем, днем рождения партии было объявлено 28 октября. В 2008 году партия получила укороченное название, также в нее влилась Партия социальной справедливости.

