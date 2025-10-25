 Перейти к основному контенту
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

На подлете к Москве сбили беспилотник

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сбит летевший в сторону Москвы беспилотник, сообщил Собянин. Накануне дрон залетел в квартиру в Красногорске, пострадали пятеро, в том числе ребенок
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

Утром 24 октября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о повреждении жилого многоэтажного дома в Красногорске: в квартиру на 14-м этаже залетел дрон. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Трое взрослых получили черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, их доставили в красногорскую городскую больницу № 1. Ребенка с вывихом колена и легкими травмами голени отвезли в Центр им. Рошаля.

Позднее директор центра Наталья Шаповаленко рассказала, что из мягких тканей ребенка извлекли около десятка бетонных осколков. «Несколько из них достаточно крупных, их надо было доставать обязательно. Порядка пяти крупных и четыре-пять мелких», — уточнила она.

СК возбудил дело о теракте после атаки дрона на жилой дом в Красногорске
Политика
Фото:vorobiev_live / Telegram

СК после атаки возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщало Минобороны, в ночь на 24 октября над Московским регионом сбили один дрон, а утром (с 8:00 до 10:00) — еще три.

Полина Мартынова
Москва атака дронов Сергей Собянин ПВО
Сергей Собянин
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
