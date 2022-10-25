В Германии прошли протесты против энергетической политики властей

В Германии прошли акции протеста против энергетической политики властей, в них приняли участие более 24 тыс. человек. Об этом сообщает агентство DPA.

Протест организовали профсоюзы и экоактивисты. Акции прошли в Берлине, Дюссельдорфе, Дрездене, Франкфурте, Ганновере и Штутгарте. В них приняли участие в общей сложности 24 тыс. человек. В немецкой полиции утверждают, что число протестующих было меньше.

Участники акции требовали предоставить материальную помощь малоимущей категории граждан, которые пострадали от высоких цен на электроэнергию. Сделать это они предлагают при помощи повышения налога для богатых. Также протестующие требуют стабилизировать поставки газа населению.

Поставки российского газа в Европу сократились после начала российской военной операции на Украине. Некоторые европейские страны еще весной отказались оплачивать газ в рублях, другие перестали получать его в результате приостановок и сокращений поставок по «Северному потоку-1» — основному экспортному маршруту в Германию. В конце сентября на обоих «Северных потоках» произошли взрывы.

Президент Владимир Путин 12 октября заявил, что Россия готова поставлять по неповрежденной ветке «Северного потока-2» до 27,5 млрд куб. м газа ежегодно, но нужно решение Евросоюза. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, называл Россию ненадежным поставщиком и обвинял свою предшественницу Ангелу Меркель в ошибках в энергетической политике, в рамках которой Германия стала излишне зависима от поставок энергоресурсов из России.