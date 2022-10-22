CBS News узнал о готовой зайти на Украину дивизии США в Европе

США размещают дивизию «Кричащие орлы» на румынской военной авиабазе. Командир дивизии заявил, что в случае эскалации конфликта или атаки на НАТО, она будет готова зайти на Украину

Фото: Bryan Woolston / Reuters

США впервые за 80 лет разместили в Европе дивизию «Кричащие орлы», состоящую из 4,7 тыс военных, для участия в учениях. Об этом сообщает CBS News.

По словам командира дивизии, в случае эскалации конфликта или атаки на НАТО, она будет готова зайти на украинскую территорию.

«Для меня реальное значение присутствия здесь американских войск — это как если бы у вас были союзники в Нормандии до того, как там появился враг», — сказал CBS News румынский генерал-майор Лулиан Бердила, имея в виду знаковое сражение Второй мировой войны на северном побережье Франции.

Белый дом неоднократно заверял, что военные США не будут принимать участия в военном конфликте на Украине.

В середине августа американское представительство в НАТО сообщило, что военнослужащие элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США будут переброшены в Европу для усиления защиты восточного фланга альянса.

101-я воздушно-десантная дивизия армии США «Кричащие орлы» принимала участие в операциях Второй мировой войны на Западноевропейском театре военных действий. Участвовала в высадке в Нормандии, операции «Маркет Гарден». В 1965 году бригада 101-й дивизии участвовала во Вьетнамской войне, в 2003 году принимала участие во вторжении в Ирак.

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