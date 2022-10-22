CBS News узнал о готовой зайти на Украину дивизии США в Европе
США впервые за 80 лет разместили в Европе дивизию «Кричащие орлы», состоящую из 4,7 тыс военных, для участия в учениях. Об этом сообщает CBS News.
По словам командира дивизии, в случае эскалации конфликта или атаки на НАТО, она будет готова зайти на украинскую территорию.
«Для меня реальное значение присутствия здесь американских войск — это как если бы у вас были союзники в Нормандии до того, как там появился враг», — сказал CBS News румынский генерал-майор Лулиан Бердила, имея в виду знаковое сражение Второй мировой войны на северном побережье Франции.
Белый дом неоднократно заверял, что военные США не будут принимать участия в военном конфликте на Украине.
В середине августа американское представительство в НАТО сообщило, что военнослужащие элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США будут переброшены в Европу для усиления защиты восточного фланга альянса.
101-я воздушно-десантная дивизия армии США «Кричащие орлы» принимала участие в операциях Второй мировой войны на Западноевропейском театре военных действий. Участвовала в высадке в Нормандии, операции «Маркет Гарден».
В 1965 году бригада 101-й дивизии участвовала во Вьетнамской войне, в 2003 году принимала участие во вторжении в Ирак.
Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде 29 июня согласились повысить численность сил быстрого реагирования альянса почти в восемь раз — до 300 тыс. человек.
Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что увеличение произойдет в 2023 году. Он пояснил, что страны альянса подготовят и профинансируют эти силы для обороны определенных территорий на востоке. НАТО планирует разместить на границе с Россией тяжелую технику и вооружения.