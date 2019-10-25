Президент ЮАР объяснил появление российских ядерных бомбардировщиков

Визит российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 не представляет угрозы, Россия и ЮАР регулярно контактируют в сфере военной авиации, заявил глава Южно-Африканской Республики

Прибытие двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) не должно вызывать беспокойства, поскольку речь идет о взаимном обмене опытом в сфере военной авиации двух стран. Об этом РБК заявил президента ЮАР Сирил Рамафоса, его слова передала пресс-служба.

«Это огромные самолеты, и они прилетели в рамках совместных учений, подобное происходит в разных странах мира <…> И, конечно, хорошо, что на этих огромных ядерных бомбардировщиках нет оружия», — сказал президент.

«Мы обмениваемся многими вещами, мы посылаем [в Россию] людей на обучение», — добавил Рамафоса. Он сказал, что российская сторона также направила в ЮАР своих представителей.

Тот факт, что прибытие бомбардировщиков в страну совпало с началом в России саммита «Россия-Африка», в котором участвует Рамафоса, в пресс-службе президента назвали случайностью.