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Президент ЮАР объяснил появление российских ядерных бомбардировщиков
Визит российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 не представляет угрозы, Россия и ЮАР регулярно контактируют в сфере военной авиации, заявил глава Южно-Африканской Республики

Прибытие двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) не должно вызывать беспокойства, поскольку речь идет о взаимном обмене опытом в сфере военной авиации двух стран. Об этом РБК заявил президента ЮАР Сирил Рамафоса, его слова передала пресс-служба.

«Это огромные самолеты, и они прилетели в рамках совместных учений, подобное происходит в разных странах мира <…> И, конечно, хорошо, что на этих огромных ядерных бомбардировщиках нет оружия», — сказал президент.

«Мы обмениваемся многими вещами, мы посылаем [в Россию] людей на обучение», — добавил Рамафоса. Он сказал, что российская сторона также направила в ЮАР своих представителей.

Политика
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 долетели до ЮАР

Тот факт, что прибытие бомбардировщиков в страну совпало с началом в России саммита «Россия-Африка», в котором участвует Рамафоса, в пресс-службе президента назвали случайностью.

Два бомбардировщика Ту-160 прибыли в ЮАР 23 октября, они приземлились на аэродроме Ватерклуф на севере страны. Полет проходил над Каспийским и Аравийским морями, а также над Индийским океаном и продлился 13 часов. Ракетоносцы сопровождали истребители Saab JAS 39 Gripen ВВС ЮАР.

Как сообщили в Минобороны, это стало первыми полетом стратегических бомбардировщиков Ту-160 в ЮАР. Целью визита в военном ведомстве назвали повышение «боевой выучки летного состава двух стран» в рамках двустороннего военного сотрудничества.

В декабре прошлого года Россия отправила два бомбардировщика Ту-160 в Венесуэлу для совместных маневров.

Авторы: Евгений Пудовкин, Наталия Анисимова
Теги: ЮАР, Ту-160
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