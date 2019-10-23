Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 долетели до ЮАР

Ракетоносцы Ту-160 совершили полет в ЮАР с целью повышения боевой выучки летчиков двух стран. Их сопровождали южно-африканские истребители Saab JAS 39 Gripen

Ракетоносец Ту-160 (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 впервые прибыли в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Они сели на военно-воздушной базе Вотерклуф. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Самолеты летели над Каспийским и Аравийским морями, а также над Индийским океаном. Бомбардировщикам потребовалось 13 часов на то, чтобы долететь до точки назначения. Во время полета экипажи самолетов Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе, уточнили в ведомстве. Ракетоносцы Ту-160 также сопровождали истребители Saab JAS 39 Gripen ВВС ЮАР.

Ранее стало известно, что Минобороны отправит российскую авиагруппу в составе двух стратегических бомбардировщика ВКС Ту-160 с целью отработки «боевой выучки летного состава двух стран». «Отношения между военнослужащими двух стран строятся не на политике борьбы, а скорее на укреплении взаимовыгодных партнерских отношений, основанных на общих интересах», — говорится в заявлении Южно-Африканских национальных сил обороны, опубликованном в Facebook. Российские бомбардировщики Ту-160 прибыли в ЮАР в рамках соглашения между министерствами обороны стран от 14 июня 1995 года.

Прибытие бомбардировщиков в ЮАР совпало с проведением на этой неделе саммита «Россия — Африка», сопредседателями которого выступают российский лидер Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Ранее в интервью ТАСС Путин заявил, что Россия намерена тесно взаимодействовать со странами Африканского континента в борьбе с террористами.