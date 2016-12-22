Глава Крыма попросил ФСБ вернуть выданные на взятки 2 млн руб.

Глава Крыма Сергей Аксенов, по его словам, передал около 2 млн руб. из личных средств для изобличения взяточников. Теперь эти деньги являются вещдоками, он попросил их вернуть так как «ограничен в ресурсе»

Сергей Аксенов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В интервью телеканалу «Первый крымский» Аксенов рассказал, что давал собственные деньги для того, чтобы помогать изобличать взяточников среди крымских чиновников. По его словам, сейчас 2 млн руб. проходят как вещдоки по различным уголовным делам.

По словам Аксенова, этот вопрос он в июле обсуждал в Москве с директором ФСБ Александром Бортниковым. «Приехал попросить его, чтобы средства, которые я давал на передачу взяточникам, мне как можно быстрее возвращали. Я ограничен в ресурсе», — цитирует главу Крыма агентство «Крыминформ».

Кого конкретно удалось изобличить с помощью денег Аксенова, руководитель региона не сообщил.

17 октября в Москве был задержан вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин, которого заподозрили в получении взятки. Помимо него под стражу были также взяты бывший заместитель министра транспорта Крыма Валентин Дукорский, а также бывший первый замглавы конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка.

В конце июня к 11,5 года тюрьмы за взятку был приговорен бывший вице-премьер Крыма Олег Казурин. Он был признан виновным в получении 27 млн руб., за которые обещал выбрать определенную фирму единственным поставщиком для строительства жилплощади в Крыму.

Казурин занимал должность вице-премьера Крыма с 19 января по 20 декабря 2016 года. Он был уволен главой Крыма Сергеем Аксеновым, объяснившим решение тем, что Казурин систематически не выполнял поручения и государственные задачи «с точки зрения сроков и качества».