CNN сообщил о попытках Трампа надавить на Россию для переговоров

CNN: Трамп пытается надавить на Россию, говоря о возвращении Украиной территорий
Военная операция на Украине
Переговоры России и Украины
Трамп изменил свою позицию, пытаясь оказать давление на Москву и ускорить мирные переговоры, считают американские чиновники. Накануне он заявил, что у Украины есть возможность вернуть все свои утраченные территории
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kylie Cooper / Reuters)

Президент США Дональд Трамп, говоря о возможном возвращении Украины к старым границам, пытается оказать давление на Москву и заставить ее сесть за стол переговоров, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Резкое изменение позиции, по словам источников, произошло на фоне разочарования Трампа в российском лидере Владимире Путине. Таким образом он пытается ускорить процесс заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Телеканал отмечает, что пока неизвестно, приведет ли новая позиция американского президента к новому раунду переговоров. Среди нескольких европейских чиновников позиция Трампа была воспринята не как проявление солидарности, а способ дистанцироваться от конфликта в целом.

Уолтц объяснил слова Трампа про Россию и напомнил про «кнут и пряник»
Политика
Майк&nbsp;Уолтц

Накануне, после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть все утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше».

В своей социальной сети Truth Social он написал, что у Путина и России «большие экономические проблемы», а Украине «пора действовать». При этом он пожелал «обеим странам всего наилучшего». Трамп подчеркнул, что США «продолжат поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Радио РБК ответил на слова Трампа, заявив, что, несмотря на «определенные точки напряжения», связанные с большим количеством ограничений и санкций, Россия сохраняет устойчивость и макроэкономическую стабильность. Изменение тона президента США он объяснил встречей республиканца с Зеленским.

Летом Трамп объявил о новом механизме военной помощи Украине, который предусматривает финансирование поставок через НАТО. По словам главы Минфина США Скотта Бессента, Вашингтон продает Европе оружие для Киева с наценкой 10%, и эти поступления могут покрыть возможную поддержку с воздуха, которую США рассматривают в качестве гарантии безопасности Украины.

Москва исключает возможность территориальных уступок Киеву. Путин среди условий для прекращения огня прошлым летом называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и признание этих регионов, а также Крыма в составе России. В начале августа этого года российский президент говорил, что требования Москвы не изменились. Россия осуждает поставки оружия Киеву.

